Por estas razones no debes dormir con el celular cerca de ti
Hay mútiples razones para evitar que tu celular se quede contigo cuando duermes. Esto puede ser perjudicial de distintas maneras y aquí se explican.
El uso del celular es uno de los problemas que se ha investigado hasta el cansancio entre diferentes comunidades de científicos. Y en específico, se indica que es un condicionante total en cuanto a la conciliación del sueño. Por ello se requiere de la toma de decisiones, esto para que tener cercano el dispositivo en la noche no se vuelva un problema para el descanso.
¿Por qué tener el celular cerca provoca complicaciones en el descanso?
Un nuevo estudio liderado por el especialista en la medicina del sueño, el doctor John Axelsson, indicó que el cerebro establece una relación de condicionamiento ante el celular. Es decir, se mantiene en estado de alerta aunque no exista interacción directa. Esto indicado por el trabajo en conjunto con la National Sleep Foundation de Estados Unidos.
Se argumenta gracias a las conclusiones del estudio, que el cerebro está a la espera de notificaciones, llamadas de emergencia o alarmas. Esto provoca las denominadas fragmentaciones del sueño, situación que ocasiona una alteración en la arquitectura del sueño profundo. Aunque las personas no lo perciban al despertarse, estas circunstancias se presentan así y afectan el descanso.
El fenómeno explicado se cataloga como vigilancia cognitiva, la cual da lugar para microdespertares durante la velada, lo que genera vacíos en el descanso profundo. Este es el que permite una correcta conciliación del sueño, lo cual sería interrumpido por culpa del teléfono celular.
¿Cómo evitar que el celular afecte tu ciclo del sueño?
Con la única intención de buscar las soluciones ante un problema propio de las sociedades actuales, los propios expertos hacen las siguientes 3 recomendaciones.
- La regla de los 3 metros - Esta indica que el celular y el cargador deben quedar tres metros lejos de la cama. Esto disminuye la vigilancia pasiva y evita el riesgo de tentación para revisar las notificaciones.
- Usar un despertador normal - Si se usa otro despertador, se evita tener contacto con el teléfono al dormir y al despertar. Así, este dispositivo puede tomarse hasta después de iniciadas las actividades del día.
- Activar luz roja - Con eso en mente, el último consejo sería activar la luz roja en los dispositivos, al menos dos horas antes de irse a descansar. Este es un filtro aún superior al clásico modo noche.