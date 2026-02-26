Las personas se lanzan harina previo a la Cuaresma; ¿qué significa y dónde celebran así?

Cada país está lleno de tradiciones y prácticas que envuelven el entorno de las festividades. En este caso la Cuaresma forma parte de la cosmovisión de los practicantes de la religión católica y tienen su propio modo de comportarse en esos días. Sin embargo, en Grecia sucede algo muy particular, pues la harina es lanzada por todos lados previo al inicio de esta celebración religiosa.

¿Por qué en Grecia lanzan harina previo al inicio de la Cuaresma?

Probablemente en estos días te encontraste esta particular situación en redes sociales. El sitio donde ocurre la Guerra de Harina es en el pueblo de Galaxidi, a unos 200 kilómetros al oeste de Atenas. Allí es común que un día previo al inicio de la Cuaresma las personas se lancen este polvo blanco, que regularmente en coloreado con pintura comestible para darle más festividad al evento.

El Lunes Limpio marca el final de la temporada de carnaval en dicha zona del país europeo, con eso los habitantes y todas las personas que llegan por el turismo, se unen en una guerra que dura interminables horas. La celebración irradia algarabía y al mismo tiempo, color.

Según el calendario ortodoxo de la religión católica, allí se inician los 40 días de la Cuaresma, que también es una previa a La Pascua. Sin embargo, en el ámbito turístico-comercial, es una excelente oportunidad para salir a las calles y principales plazas de dicha zona de Grecia y divertirse con una celebración sumamente colorida.

¿Por qué se practica esta Guerra de Harina en Grecia?

La realidad es que el evento parece enfocarse exclusivamente en el divertimento, sin embargo tiene una razón católico-religiosa, que permite un periodo de reflexión espiritual entre las familias, los jóvenes e incluso con los turistas que visitan esos días la región. Simbólicamente significa el cierre del “desenfreno”, para entrar en los días de mesura y enfoque en los ámbitos religiosos.

Se presume que esta tradición inició alrededor del Siglo XIX, probablemente traída por marineros, que evocaba a fiestas salidas de otros sitios del Mediterráneo.