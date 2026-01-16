Esta es la razón por la cual no se debe comer carne en Cuaresma

Faltan algunas semanas para que llegue el Miércoles de Ceniza que es la fecha del calendario en el que se marca el inicio de la Cuaresma . Este año el día será el 18 de febrero y es un día en el que surge siempre la misma duda año tras año que está relacionada con el significado de no comer carnes rojas.

Según lo que manifiesta la Iglesia Católic a, el no comer carne es una forma de renuncia, de manera consciente y voluntaria, en algunas fechas determinadas. Es decir que los fieles hacen un acto de penitencia para poder evitar lo que los aleja de Dios.

De acuerdo a la Arquidiócesis de México explica que, a menudo, la carne se percibe como un alimento "más lujoso e indulgente",ante esto si se deja de consumir es una manera de autodisciplina y el control sobre los placeres mundanos.

¿Cuáles son los días de Cuaresma en que no se come carne?

El no consumir carnes rojas es una formade que los fieles católicos puedan recordar el sacrificio de Jesús en la cruz y prepararse para celebrar su resurrección, de acuerdo con la Iglesia Católica. En México, el Miércoles de Ceniza y los viernes de Cuaresma son los días en que no se come carne.

CUARESMA 2026 | CALENDARIO



A continuación compartimos las fechas más importantes de la próxima Cuaresma.



La mencionada tradición tiene sus raíces antigua Iglesia. Desde allí que comenzaron a practicarla abstinencia de carne como una forma de penitencia y preparación para la Pascua. En la antigüedad, se prohibía el consumo de carne y otros productos derivados de la carne, como la leche, el queso y los huevos, durante toda la Cuaresma porque se decía que la carne aumentab las pasiones.

¿Cuál es la postura del Vaticano?

De acuerdo al Código de Derecho Canónico de la Iglesia Católica establece que durante la Cuaresma, el ayuno debe ser observado por los fieles que tienen18y59 años, mientras que la abstinencia de carne se debe realizar desde los14 años y hasta los59 años.

