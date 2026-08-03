Dónde poner el potus para atraer abundancia, según el Feng Shui

El potus es una de las plantas más elegidas para decorar los hogares por su facilidad de cuidado y su particular aspecto. Sin embargo, según el Feng Shui, su presencia puede tener un significado que va mucho más allá de lo ornamental.

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La filosofía milenaria sostiene que la ubicación de las plantas dentro de la casa puede influir en el flujo energético de los espacios. En este sentido, existe un lugar específico donde colocar el potus para favorecer la abundancia y atraer una energía más próspera al hogar.

¿Dónde se debe colocar un potus si se desea atraer abundancia?

Si buscas atraer abundancia y prosperidad al hogar, el Feng Shui señala algunos lugares donde colocar el potus puede favorecer el flujo de energía positiva. Esta planta, además de ser una opción decorativa y fácil de cuidar, está asociada con el crecimiento y la expansión.

Uno de los espacios recomendados es cerca de la entrada de la casa, ya que se considera una zona importante para el ingreso y la circulación de energía. Colocar allí un potus puede funcionar como un símbolo de bienvenida y crecimiento, además de aportar un toque natural al ambiente.

Otro de los lugares señalados es el rincón de la abundancia, un sector del hogar relacionado con la prosperidad y el bienestar material. Tradicionalmente, esta zona se ubica en el extremo posterior izquierdo de una vivienda o habitación, tomando como referencia la entrada principal, y se asocia con la riqueza y los recursos.

También puede ubicarse cerca del espacio de trabajo, especialmente si se busca potenciar una energía vinculada con nuevos proyectos y oportunidades. La presencia de una planta verde puede aportar vitalidad al ambiente y representar simbólicamente el desarrollo y el crecimiento profesional.

Para que el potus cumpla con su función dentro de esta filosofía, también es importante mantenerlo saludable y cuidado. Una planta en buenas condiciones no solo mejora la decoración del hogar, sino que también representa crecimiento, vitalidad y una energía en movimiento.

