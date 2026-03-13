Primavera-Verano: estos son los vestidos que serán tendencia

Sin dudas la llegada de la primavera supone un reajuste necesario en la forma de vestir por lo que se opta por ropa más cómoda. Una de las prendas infaltables son los vestidos ya que brindan comodidad y frescura.

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El mundo de la moda ya se ha adelantado a la temporada Primavera-Verano para decirnos qué se usará en esta ocasión. Todo se inclina por siluetas ligeras, estructuras relajadas y un equilibrio entre romanticismo y practicidad.

¿Cuáles son los vestidos que serán tendencia?

Vestidos cortos

Sin dudas los vestidos cortos siguen ocupando un lugar importante. El mundo de la moda nos recomienda versiones con mangas voluminosas, cortes amplios tipo "baby doll", escotes cuadrados y detalles románticos como lazos, pliegues o botones visibles.

Algo que no podemos pasar por alto son los colores ya que se utilizarán tonos vibrantes y paletas naturales. El coral, el azul cielo y el verde brillante aparecen con frecuencia, por otro lado, los clásicos estampados florales continúan evolucionando hacia versiones más abstractas o gráficas.

Vestidos midi

Llegamos a uno de los vestidos más utilizados que son los midi ya que ofrecen elegancia sin resultar demasiado formal y permite libertad de movimiento sin sacrificar sofisticación.

Este año la prenda será más fluida, con diseños con cortes asimétricos, aberturas discretas y cinturas ligeramente marcadas que estilizan la figura sin resultar restrictivas. Los colores serán en gamas suaves como el lavanda, el rosa empolvado y el amarillo mantequilla.

Vestidos largos

Por último, tenemos este estilo que siempre está presente ya que es romántico y bohemio. Este 2026 será con capas ligeras, telas translúcidas y faldas amplias que generan movimiento al caminar.

En cuanto a las paletas tienes que inclinarte por aquellos que se inspiran en la naturaleza como beige, terracota, blanco marfil y verde oliva dominan muchas de las colecciones internacionales. Si eres más atrevida puedes ir por los rojos o fucsia.