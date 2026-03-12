4 diseños de uñas que nunca pasan de moda

Todos sabemos que los buenos clásicos nunca pasan de moda, esto aplica también en diseños de uñas, ya que este 2026 son tendencia varias técnicas que se han mantenido a lo largo de los años y que siguen luciendo frescas y modernas.

Especialmente, aquellos estilos minimalistas con estéticas prácticas y versátiles son los que prevalecen por su capacidad de rejuvenecer visualmente las manos y por poder combinar con cualquier atuendo y situación, desde el día a día hasta eventos mucho más formales.

Los diseños de uñas que nunca pasan de moda

Clean nails

Marcan una tendencia y el regreso del minimalismo. Es una proyección del "lujo silencioso" y busca diseños sutiles y sofisticados que permitan elevar con cualquier look sin competir por atención.

Algunos de los ejemplos más populares son las cloud dancer, que son el balnco en tendencia este 2026, así como las uñas nude o con efecto milky de un tono traslúcido.

Las milky nails lucen naturales, elegantes y en tendencia|Pinterest

Manicura francesa

El clásico por excelencia, que se ha mantenido a lo largo de los años gracias a su evolución. En esta temporada vuelve en el microfrench, que se consigue con una línea extremadamente delgada, ideal para uñas cortas.

Otra forma de aplicarlo, es con diseños en tonos metálicos que aportan más lujo a las manos y que se alejan del blanco para un toque mucho más innovador.

El microfrench vuelve a estar de moda este 2026|Pinterest

Los colores infalibles

Además de los diseños, también hay tonalidades que quedan con todo, hacen ver a las manos elegantes y no pasan de moda nunca.

Estw 2026, algunos de los colores que no se deben ignorar al momento de realizarte la manicura son: rojo vibrante, borgoña, tonos tierra, verdes bosque, marrones y terracotas.

Las uñas rojas son un clásico que vuelve este 2026|Pinterest

Las formas importan

Finalmente, las tendencias apuntan a formas más naturales, que también sean prácticas y no dificulten las actividades de la vida cotidiana. En superficies naturales o en extensiones acrílicas, las uñas cortas y ovaladas son las favoritas de todos los tiempo, ya que son fáciles de mantener y combinar con diferentes estilos.