Qué es el primer de perfume y cómo hacer para que tu fragancia te dure más

El primer de perfume es una nueva categoría de cosméticos que busca preparar la piel para prolongar la permanencia del aroma. Su propuesta sigue una lógica similar a la que se aplica al maquillaje. En este último rubro, el primer se aplica antes de la base para acondicionar la superficie.

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En el caso de la perfumería, el objetivo del primer es crear una superficie que favorezca la permanencia de las moléculas aromáticas de la fragancia. A diferencia de una crema corporal convencional, los primer de perfume están formulados específicamente para acompañar el uso de las fragancias.

Generalmente son productos sin perfume o con una fragancia muy neutra, de modo que no interfieren con el aroma elegido. Esta tendencia también recupera una recomendación habitual de los especialistas: aplicar el perfume sobre una piel correctamente hidratada.

¿Qué es el primer de perfume y cómo se utiliza?

Los primer de fragancia se aplican sobre la piel antes del perfume, especialmente en las zonas donde posteriormente se colocará el aroma. La idea es acondicionar la superficie cutánea y crear una base que ayude a que el producto se adhiera mejor.

La propuesta puede resultar especialmente interesante para quienes sienten que las fragancias desaparecen rápidamente sobre su piel. Pero la duración final depende de varios factores, entre ellos la composición del perfume, la concentración de sus ingredientes, el tipo de piel y las condiciones ambientales.

La perfumería tradicional también contempla la importancia de la piel como soporte. La Fragrance Foundation, organización dedicada a la educación y divulgación sobre perfumería, explica que la hidratación puede influir en la manera en que una fragancia se desarrolla y permanece sobre la piel.

Estas son las bases para utilizar un primer de perfume correctamente:



Aplicarlo antes de la fragancia: debe colocarse sobre la piel limpia y dejar que se absorba según las indicaciones del producto. Elegir una fórmula neutra: un primer sin aroma ayuda a evitar que interfiera con las notas del perfume. Rociar después el perfume: una vez preparada la piel, se aplica la fragancia en los puntos habituales. Evitar frotar las muñecas: este gesto puede alterar la evolución de las notas más volátiles de la fragancia.

¿Cómo hacer que el perfume dure más tiempo en la piel?

Además del primer de perfume, existen hábitos sencillos que pueden favorecer una mayor duración de la fragancia. Una de las recomendaciones más extendidas entre profesionales de la perfumería es aplicar el producto sobre una piel hidratada, ya que una superficie muy seca puede ofrecer menos condiciones para retener los componentes aromáticos.

Estos son algunos consejos útiles para hacer perdurar una fragancia en el piel:



Hidratar la piel: utilizar una crema corporal neutra antes del perfume puede ayudar a crear una superficie más favorable para la fragancia.

utilizar una crema corporal neutra antes del perfume puede ayudar a crear una superficie más favorable para la fragancia. Aplicar en zonas de pulso: cuello, muñecas y detrás de las orejas son áreas tradicionalmente utilizadas por los perfumistas.

cuello, muñecas y detrás de las orejas son áreas tradicionalmente utilizadas por los perfumistas. No frotar: dejar que el perfume se seque naturalmente evita alterar su evolución sobre la piel.

dejar que el perfume se seque naturalmente evita alterar su evolución sobre la piel. Perfumar también la ropa con precaución: algunas telas pueden conservar el aroma durante más tiempo, aunque primero conviene comprobar que el producto no manche el tejido.

algunas telas pueden conservar el aroma durante más tiempo, aunque primero conviene comprobar que el producto no manche el tejido. Guardar correctamente el frasco: la luz, el calor y los cambios bruscos de temperatura pueden afectar la composición de un perfume.

En definitiva, el primer de perfume no transforma una fragancia de baja duración en una de larga duración, pero puede convertirse en un complemento para preparar la piel antes de aplicarla. La elección de una fragancia con mayor concentración de componentes aromáticos y una correcta conservación del frasco también influirán en cuánto tiempo permanece su aroma.