Obtén un maquillaje profesional en tan solo 10 minutos

Si no tienes tiempo para dedicarle al maquillaje pues te traemos una opción express que puedes lograr en tan solo 10 minutos. Lo importante es utilizar los productos necesarios para obtener un acabado profesional.

Con la técnica correcta obtendrás cejas definidas y con un punto de color estratégico vas a obtener un maquillaje hermoso. No necesitarás pasar horas ante el espejo.

¿Cómo lograr un maquillaje profesional?

Ten en cuenta que el primer paso es aplicar una crema hidratante ligera y dejar que se absorba por unos segundos. Lo siguiente es utilizar protector solar que no deje restos.

A la hora de aplicar el corrector debes hacerlo solamente en las zonas que son necesarias. Aquí se incluyen ojeras, aletas de la nariz o en pequeñas imperfecciones del rostro. Ayúdate con los dedos o una esponja húmeda para difuminar bien.

En cuanto a las cejas es importante prestarle atención y dedicarle el tiempo necesario. Lo que debes hacer es peinar los pelos hacia arriba con ayuda de un gel transparente o con color y debes rellenar los huecos más visibles.

Luego llegan los ojos por lo que debes elegir una sombra cremosa en tonos marrón, bronce, rosa o gris. Vas a extenderlas sobre el párpado móvil y difumina los bordes con el dedo. Recuerda que no hace falta que el resultado sea perfecto, porque un acabado un tanto desenfadado puede aportar ese aire profesional. Termina con la máscara de pestañas desde la raíz para levantar la mirada.

Por otra parte, ten en cuenta que el colorete en crema puede utilizarse en mejillas, pero también en los párpados y los labios. Esta técnica monocromática nos permite ahorrar tiempo. Debes aplicar poca cantidad y aumentar la intensidad poco a poco.

Los labios deben ser pintados con un tono parecido al tuyo y difumina la línea hacia adentro. Agrega un toque de bálsamo o gloss. Otra opción es elegir un labial intenso y mantener el resto del maquillaje más sencillo.