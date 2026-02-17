5 ideas para reciclar envases de sombras y darles un segundo uso

El tener envases de sombras es muy complicado de lograr; solamente algunas han sido capaces de terminar con dichos restantes. Sin embargo, es una realidad que, después de cierto tiempo, se recomienda desechar las sombras de ojos por temas de seguridad y salud.

Si tienes considerado desechar dichos contenedores, no lo hagas, puesto que los puedes reutilizar. Para que lo hagas, te detallaremos 5 ideas para reciclar y poder darles un segundo uso; el resultado te va a sorprender.

¿Cómo reciclar los envases de sombras?

Si dentro de tus planes se encuentra desechar los envases de sombras que tienes en casa, no lo hagas, ya que aún puedes reutilizarlos con técnicas creativas. Para que lo puedas lograr, te detallaremos 5 ideas para reciclar y darles un segundo uso, recomendaciones realizadas por la IA de Gemini:

Joyero de viajes : Un gran aditamento que podrás usar sin problema, para que ya dejes de perder tus joyas o accesorios pequeños.

: Un gran aditamento que podrás usar sin problema, para que ya dejes de perder tus joyas o accesorios pequeños. Acuarelas de viaje : Solamente rellena los compartimientos con acuarela en tubo y déjalos secar. Cada vez que lo quieras usar, deberás humedecer la pintura con un poco de agua.

: Solamente rellena los compartimientos con acuarela en tubo y déjalos secar. Cada vez que lo quieras usar, deberás humedecer la pintura con un poco de agua. Pastillero de emergencia : Espacios en los que podrás almacenar tus medicamentos. Solamente verifica que se pueda cerrar para que no se salgan por accidente.

: Espacios en los que podrás almacenar tus medicamentos. Solamente verifica que se pueda cerrar para que no se salgan por accidente. Kit de bálsamo : Derrite tus bálsamos favoritos y vierte en el envase, una gran opción para llevar tus maquillajes favoritos.

: Derrite tus bálsamos favoritos y vierte en el envase, una gran opción para llevar tus maquillajes favoritos. Kit de costura de emergencia: Un espacio ideal para almacenar hilo y agujas en caso de cualquier emergencia.

¿Cuánto tarda en caducar una sombra de ojos?

Muchos no lo saben, pero es una realidad que los maquillajes tienen fecha de caducidad. Las sombras de ojos, en la parte trasera del empaque, podrás ver un pequeño bote con un número y una letra. Por ejemplo, si dice “18M”, nos indica que su duración es de 18 meses; pasado el tiempo, debe ser desechado.

Si usamos maquillaje caducado, ponemos en riesgo la salud de nuestros ojos, por lo que se recomienda desecharlo. Para que puedas usar el envase de sombras con las ideas para reciclar y darles un segundo uso, no dudes en desechar todo el cosmético y limpiarlo con ayuda de hisopos.