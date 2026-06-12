4 productos aliados para tu rutina facial que te rejuvenecerá

El cuidado del rostro ha tomado mucha importancia en la actualidad, muchos se inclinan por los productos que sean eficaces sin tantos pasos, es decir que en una aplicación la protección solar y la acción frente a los signos visibles del envejecimiento.

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La fotoprotección es un paso esencial para incorporar en toda rutina facial. Esto es porque la exposición a la radiación UVA, UVB y otros factores externos es uno de los principales responsables del envejecimiento cutáneo.

Dada esta situación es que la línea Proteos Screen SPF 50+ ha lanzado una serie de productos que previenen y reducen los signos visibles del envejecimiento, con protección de amplio espectro.

¿Cuáles son los productos para la piel recomendados?

Las cremas que te mencionaremos tienen protección diaria frente a la radiación solar y otros factores externos, con diferentes opciones adaptadas a las necesidades específicas de la piel. Estas son:

Proteos Screen SPF 50+ Clair

Aquí hay una crema con color que previene y reduce los signos visibles del envejecimiento. Cuentan con una importante protección con cobertura ligera y tono claro. El color aparece al aplicar la emulsión sobre la piel con un suave masaje, el tono quedará natural ya que se adapta a tu piel mejorar su aspecto y disimula imperfecciones.

Proteos Screen SPF 50+

Esta es una crema con color y SPF 50+ que ayuda a prevenir y reducir los signos visibles del envejecimiento, con protección de amplio espectro con cobertura ligera y tono medio.

|Crédito: Archivo FIA

Proteos Screen SPF 50+ Senstive

Esta crema contiene extracto de Chlorella que ayuda a calmar y reequilibrar la piel sensible. Además, previene y reduce los signos visibles del envejecimiento y protege frente a la radiación UVA/UVB.

Proteos Screen SPF 50+

Por último, tenemos esta crema que es ideal para prevenir y reducir los signos del envejecimiento. Tiene una amplia protección y su textura Cream-to-Powder confiere a la piel una sensación sedosa e invisible.