En qué lugar de la casa debes poner los espejos para potenciar la energía positiva

En Feng Shui, los espejos son considerados herramientas capaces de amplificar y redistribuir la energía de los espacios. Su ubicación puede influir en la sensación de bienestar, armonía y equilibrio dentro del hogar.

Colocar los espejos en áreas donde reflejen luz natural, espacios agradables o elementos asociados a la prosperidad es una de las principales recomendaciones del Feng Shui para potenciar la energía positiva. Expertos en esta filosofía sostienen que dichos objetos actúan como "activadores energéticos", por lo que su ubicación debe elegirse cuidadosamente para favorecer la circulación del Chi: la energía vital.

Desde hace siglos, el Feng Shui utiliza estos cristales reflectantes como recursos para corregir desequilibrios, ampliar visualmente los ambientes y fortalecer determinadas áreas de la vivienda. Sin embargo, no se trata simplemente de colgarlos donde haya espacio disponible: un espejo mal ubicado puede generar el efecto contrario al deseado y afectar la sensación de calma dentro del hogar.

¿Dónde colocar los espejos para atraer energía positiva según el Feng Shui?

Los maestros de Feng Shui coinciden en que los espejos deben reflejar aquello que se desea multiplicar energéticamente. Estos son los lugares recomendados por los expertos:



Frente a una ventana con vistas agradables: permite reflejar la luz natural y la belleza del exterior, favoreciendo una sensación de amplitud y vitalidad.

permite reflejar la luz natural y la belleza del exterior, favoreciendo una sensación de amplitud y vitalidad. En el comedor: es una de las ubicaciones más tradicionales dentro del Feng Shui. Según la consultora internacional Lillian Too, un espejo que refleje la mesa del comedor simboliza abundancia y bienestar para la familia.

es una de las ubicaciones más tradicionales dentro del Feng Shui. Según la consultora internacional Lillian Too, un espejo que refleje la mesa del comedor simboliza abundancia y bienestar para la familia. En salas de estar luminosas: ayuda a distribuir mejor la luz y aporta una sensación de equilibrio y armonía.

ayuda a distribuir mejor la luz y aporta una sensación de equilibrio y armonía. En pasillos estrechos: puede ampliar visualmente el espacio y mejorar la circulación energética cuando se instala correctamente.

puede ampliar visualmente el espacio y mejorar la circulación energética cuando se instala correctamente. Cerca de elementos naturales: reflejar plantas saludables, flores o jardines es considerado favorable porque potencia la conexión con la naturaleza.

La experta estadounidense Karen Rauch Carter, autora especializada en Feng Shui, explica que los espejos funcionan como "duplicadores energéticos". Por eso siempre conviene asegurarse de que reflejen objetos o espacios que generen sensaciones positivas.

¿Qué lugares del hogar debes evitar para colocar espejos en casa?

Tan importante como saber dónde colocarlos es conocer las ubicaciones que los especialistas consideran poco favorables.



Frente a la puerta principal: el maestro de Feng Shui Rodika Tchi señala que colocados directamente frente a la entrada, pueden reflejar la energía que ingresa al hogar y dificultar su permanencia.

el maestro de Feng Shui Rodika Tchi señala que colocados directamente frente a la entrada, pueden reflejar la energía que ingresa al hogar y dificultar su permanencia. Frente a la cama: numerosos expertos, entre ellos Lillian Too, consideran que puede generar sensación de inquietud y afectar el descanso.

numerosos expertos, entre ellos Lillian Too, consideran que puede generar sensación de inquietud y afectar el descanso. Reflejando zonas desordenadas: duplicarían visual y simbólicamente ese desorden.

duplicarían visual y simbólicamente ese desorden. Frente a baños o áreas deterioradas: podrían amplificar energías asociadas al desgaste o la pérdida.

podrían amplificar energías asociadas al desgaste o la pérdida. En espacios oscuros y descuidados: funcionan mejor cuando contribuyen a potenciar ambientes agradables y bien iluminados.

La consultora mexicana de Feng Shui Mónica Koppel, reconocida por divulgar esta filosofía en América Latina, recomienda utilizar espejos como herramientas para atraer luminosidad y equilibrio, evitando que reflejen elementos que generen estrés o incomodidad visual.

Si bien esta filosofía milenaria no cuenta con respaldo científico para validar sus principios energéticos, millones de personas en todo el mundo aplican sus recomendaciones como una forma de crear ambientes más armónicos y agradables. Para este sistema filosófico, los espejos son mucho más que objetos decorativos.