Ni balayage ni babylights: este es el tono de tinte que potencia el brillo y le da un acabado natural

Ni el balayage tradicional ni las babylights son hoy las únicas opciones para iluminar la melena. El glowlayage se posiciona como el tono de tinte y técnica de coloración que potencia el brillo natural del cabello, gracias a reflejos estratégicos y transiciones suaves que crean un efecto tridimensional (similar al que produce la luz del sol sobre la melena).

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La tendencia responde a una creciente demanda de coloraciones personalizadas y de bajo mantenimiento. A diferencia de otros métodos que pueden dejar marcas más evidentes entre tonos, el glowlayage busca integrarse de manera armónica con la base natural del cabello, logrando un resultado sofisticado, elegante y favorecedor para distintos tipos de rostro.

¿Qué es el glowlayage y por qué aporta más brillo al cabello?

El nombre glowlayage surge de la combinación de las palabras glow (luminosidad) y balayage (la popular técnica francesa de barrido de color). Sin embargo, esta propuesta lleva el concepto un paso más allá al centrarse en la creación de puntos de luz estratégicos que realzan las facciones y aportan profundidad.

Según especialistas en coloración capilar, el secreto de esta técnica radica en su personalización. El trabajo se diseña teniendo en cuenta factores como el tono de piel, la base natural del cabello y la estructura del rostro.

Entre sus principales características destacan:



Luminosidad natural: los reflejos se distribuyen para imitar el efecto de la luz solar sobre el cabello.

los reflejos se distribuyen para imitar el efecto de la luz solar sobre el cabello. Transiciones suaves: no genera contrastes bruscos ni líneas marcadas entre tonos.

no genera contrastes bruscos ni líneas marcadas entre tonos. Efecto tridimensional: aporta profundidad y movimiento visual a la melena.

aporta profundidad y movimiento visual a la melena. Diseño personalizado: se adapta a las características individuales de cada persona.

se adapta a las características individuales de cada persona. Menor mantenimiento: el crecimiento resulta más discreto que en otras técnicas de coloración.

El reconocido colorista francés Christophe Robin ha destacado en diversas entrevistas que las tendencias más actuales buscan realzar la belleza natural del cabello en lugar de transformarla por completo. Esta filosofía encaja perfectamente con el glowlayage.

Glowlayage: ¿En qué tipos de cabello funciona mejor esta tendencia de coloración?

Una de las grandes ventajas del glowlayage es su versatilidad. A diferencia de la creencia de que las técnicas de iluminación están reservadas para los cabellos rubios, este método puede adaptarse a una amplia variedad de tonos.

Los expertos señalan que ofrece excelentes resultados en:



Cabellos castaños: aporta reflejos cálidos que generan mayor dimensión y brillo.

Cabellos rubios: intensifica la luminosidad sin perder naturalidad.

Cabellos rojizos: resalta los matices y aporta profundidad al color.

Cabellos oscuros: crea puntos de luz estratégicos sin alterar radicalmente la base.

La estilista internacional Tracey Cunningham, reconocida por trabajar con numerosas celebridades de Hollywood, sostiene que las coloraciones personalizadas son las que mejor envejecen con el paso de las semanas, ya que respetan la base natural del cabello y requieren menos correcciones.

Esta coloración en tendencia representa precisamente esa nueva generación de técnicas que priorizan la luminosidad, la naturalidad y la personalización. Gracias a sus reflejos sutiles y su capacidad para adaptarse a diferentes tonos de cabello, se ha convertido en una de las opciones más atractivas para quienes buscan una melena radiante sin recurrir a cambios drásticos.