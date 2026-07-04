5 bebidas SIN ALCOHOL para disfrutar con la familia durante el partido México vs. Inglaterra del Mundial 2026

Es oficial, México pasó a octavos de final y en esta ocasión le tocará enfrentarse contra Inglaterra en uno de los partidos más emocionantes y esperados por toda la afición. La fecha es este próximo 05 de julio de 2026 en punto de las 6: 00 pm, hora del Centro de la Ciudad de México. Al ser en día domingo hay probabilidad de que toda la familia esté presente debido a que los niños no van a clases y los adultos no van a la oficina, razón por la que te presentamos bebidas sin alcohol para disfrutar de este duelo deportivo.

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México vs. Inglaterra: Bebidas sin alcohol para disfrutar el partido del Mundial 2026

Cada una de estas bebidas es deliciosa, refrescante y combina perfecto con cualquier snack que decidas acompañarlas además de que son muy fáciles y rápidas de preparar.

Bebidas sin alcohol: Mojito de fresa

Esta idea consiste en agregar fresas picadas en un vaso de vidrio, unas ramitas de hierbabuena, el jugo de uno o dos limones. Lo vas a aplastar todo muy bien hasta que te quede una especie de puré. Si lo prefieres puedes agregar endulzante. Una vez listo añade media taza de té verde. Agrega agua mineral, suficiente hielo y listo.

Bebidas sin alcohol: Limonada rosa

Para realizar esta bebida deberás agregar en una jarra el jugo de 7 limones amarillos, 2 litros de agua, una taza de frutos rojos congelados, el endulzante de tu preferencia y suficiente hielo. Una vez lista, antes de servir la bebida coloca en los vasos un poco de moras o fresas, más hielo y sirve.

Bebidas sin alcohol: Agua de pepino

Esta idea es perfecta si lo que buscas es algo muy refrescante. La idea consiste en licuar un pepino, limón, endulzante de tu preferencia, agua natural y mucho hielo. Sirve con más rodajas de pepino y puedes escarchar el vaso con chile o limón y sal; ahora bien, si quieres una versión frappé de esta bebida necesitarás hacer lo mismo pero añadir un pepino congelado. Es importante que quites todas las semillas antes de licuar.

Bebidas sin alcohol: Michelada

Esta michelada sin alcohol es una de las favoritas de muchas personas. Deberás escarchar un vaso de vidrio con chile. Agregarás el jugo de dos limones, jugo sazonador, salsa inglesa, sal de grano, jugo de tomate y agua mineral (bebida que reemplazará la cerveza). Añade suficiente hielo y listo.

Bebidas sin alcohol: Frappé de fresa

Para realizar esta bebida deberás licuar una taza de fresas congeladas, chile en polvo, limón, agua, chamoy, hielo y si lo prefieres, un poco de endulzante. Decora el vaso con chile, algunas fresas y sirve; te quedará una bebida deliciosa, picosita y refrescante.