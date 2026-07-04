Antrax se decepciona de Nora por sus decisiones en MasterChef 24/7: “Para que aprendas”

Las alianzas en MasterChef 24/7 están a todo lo que da y los cocineros siguen buscando nuevos aliados para hacer más llevadera la competencia. No obstante, esto no siempre es recíproco o esa fue la percepción que tiene Antrax de Nora, pues se desilusionó cuando se dio cuenta de que prefería beneficiar a "Las Divas" antes de corresponderle por un "favor" que él le hizo durante su primera semana.

Todo este conflicto se desató cuando la participante decidió ignorar a Jazmín para ir a las prácticas sabatinas, incluso a pesar de que ella se lo pidió como un favor especial. Al darse cuenta de esta situación, Ángel se sentó a conversar con "Las guapas del barrio", a las que les confesó que no se esperaba que su compañera fuera a comportarse de esa manera, en especial porque cuando a él le tocó elegir sí la consideró para este beneficio.

"O sea, la semana pasada que estuve yo, sí le dí chance porque tenía delantal negro", dijo notablemente decepcionado, mientras Jazmín le decía que no pasaba nada, pero que esto debía quedarle como lección.

Antrax se desilusionó de Nora por excluir a Jazmín de las prácticas en MasterChef 24/7|ESPECIAL

¿A quiénes eligió Nora para ir a la Dark Kitchen de MasterChef 24/7 HOY 4 de julio?

Los participantes de MasterChef 24/7 se sorprendieron al enterarse de que las prácticas sabatinas habían sido reducidas en cuanto a cupos y que ahora solamente un grupo de seis personas podrían ingresar. La encargada de dar esta notica fue Nora, quien es la actual ganadora del Pin y dio a conocer sus elegidos para este importante beneficio.

Fue así que decidió priorizar a Claudia, Michelle, Carmen, Diego y Luis, todos integrantes de "Las Divas" y que están en riesgo de eliminación. Mientras que él útlimo cupo disponible lo dejó libre para ella, pues si bien ella tuvo un gran desempeño en el viernes de salvación y pudo subir al balcón, quiso practicar para así poder mejorar sus técnicas y se limitó a disculparse con Jazmín, argumentando la falta de espacios.