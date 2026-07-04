Esta es la manera correcta de reutilizar el agua del aire acondicionado, según los especialistas

En esta época donde las altas temperaturas se hacen presentes, uno de los electrodomésticos más utilizados son los aires acondicionados. Este es un buen momento para poner en práctica el consumo eficiente y el reutilizar al agua que elimina este elemento.

Como podemos ver hay muchas personas que colocan el tubo de desagüe del aire acondicionado en un recipiente para recolectarla, pero hay otros que prefieren tirarlas sin usarla. Por si no lo sabías esta agua que se libera tiene características como las del agua destilada porque contiene pocos minerales y no contiene cloro. De esta manera es una gran aliada para utilizar en algunas tareas domésticas, pero atento porque puede contener polvo, bacterias o suciedad del aparato.

¿Cómo reutilizar el agua del aire acondicionado?

El uso más conocido y popular es el de emplearlo para la limpieza del hogar. Como no contiene minerales esta agua puede ser utilizada para limpiar suelos, limpiar los cristales, eliminar el polvo de superficies exteriores o lavar algunos objetos porque no deja marcas como el agua corriente.

Otra gran opción es limpiar la carrocería del coche sobre todo si quieres evitar las manchas de los minerales. En sitios como terrazas, patios o balcones puede ser utilizada como refrescante de superficies calientes durante los días de más calor. También contribuyen a retirar la suciedad acumulada en elementos decorativos, macetas o muebles de exterior.

Como mencionamos anteriormente el agua del aire acondicionado puede contaminarse con polvo, moho, bacterias, metales o residuos presentes en el equipo y el desagüe. Ante esto no se recomienda usarla en casos donde tu salud esté expuesta.

No debes usarla para:

