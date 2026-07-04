Carmen ESTALLA por desorganización de la Brigada de Limpieza en MasterChef 24/7: ‘La peor’

Carmen no pudo quedarse callada y, fiel a su estilo sin filtros, criticó el trabajo de la Brigada de Limpieza de esta semana porque el desorden volvió a MasterChef 24/7, las responsabilidades no se cumplieron y la suciedad en áreas como la cocina volvió a hacerse presente.

¿Qué dijo Carmen de la Brigada de Limpieza de esta semana?

Mientras cocinaba como parte de las prácticas sabatinas en la Cocina Oculta de MasterChef 24/7 , Carmen no pudo más y explotó en contra de la Brigada de Limpieza de esta semana ya que no implementó estrategias para mejorar el orden en las instalaciones.

"Es la PEOR Brigada de Limpieza de la historia, wey, la casa nunca estuvo tan cerda", se lamentó Carmen al reflexionar sobre la situación del universo MasterChef 24/7.

A lo largo de los días, pudo comprobarse que la ropa regada en los cuartos, los botes de agua abandonados en cualquier lugar y las pilas de trastes sucios volvieron a integrarse a la "decoración" de las instalaciones, y Carmen culpó directamente a la falta de sanciones.

"Hoy no hay castigos, pero cuando Antrax tenía castigos Ixdit que ni su plato levanta estaba lavando y secando trastes, por eso se me hace injusto... pero bueno, al menos pudimos practicar hoy", reflexionó.

Para muestra, un botón: las prácticas en la Cocina Oculta finalizaron y Luis no se preocupó por limpiar su estación de trabajo hasta el final... ¡después se quejó por la falta de tiempo a pesar de que los Chefs insisten en que el aseo es constante y debe hacerse a la par del trabajo culinario!

¿Algún día los cocineros idearán una estrategia para combatir el problema de la suciedad en MasterChef 24/7? ¡En medio de las tensiones y las recetas, todo apunta a que el aseo quedó en el olvido y esto podría acarrearles dificultades!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?