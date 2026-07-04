Michelle destapa nuevo conflicto con un cocinero de MasterChef 24/7: “No quiero que me toques”

A estas alturas de la competencia, hay rivalidades de los cocineros en MasterChef 24/7 ya son más que evidentes. Una de ellas es la que existe entre Michelle y Emmanuel, cuya convivencia se ha complicado por sus actitudes con Ixdit, ya que al cocinero le molestaría que traten de mala manera a una persona que es tan importante para él.

Es por esto que el exparticipante de Exatlón México habría decidido ponerle un límite a "Michito" y tener que estar juntos en las dinámicas les es casi imposible. O al menos esta es la percepción que tiene la modelo, quien le contó a "Las Divas" que tuvo un encontronazo con su compañero mientras estaban en la tribuna de los delantales negros.

"Me cambié de lado para ver el monitor. Y yo estiré mis piecitos y quedaba como una separación. Y me dice: 'te puedes hacer para allá, no quiero que me toques'. Entonces yo le dije, pues tú hazte para allá y me dijo que yo estaba mejor cuando estaba allá (del otro lado de la tribuna). Y ya nada más le dije, pues entonces tú muévete", explicó la cocinera mientras Carmen le daba la razón en todo este problema.

¿Por qué Emmanuel no se lleva bien con Michelle en MasterChef 24/7?

La tensión que existe entre los participantes no es nueva, pues si bien nunca fueron cercanos y desde que arrancó la temporada 2026 de MasterChef 24/7 siempre estuvieron en grupos separados, hasta hace poco podían convivir tranquilamente. Sin embargo, todo esto cambió a partir de que Emmanuel se dio cuenta de que supuestamente Michelle tiene una actitud pesada con Ixdit, que es con la que tiene más cercanía y hasta un "shippeo".

De la misma manera, el atleta ha tenido un par de discusiones con los integrantes de "Las Divas", a los que no ha dudado en confrontar para pedir que respeten a su amiga. Uno de sus últimos pleitos fue con Luis, quien discutió con Ixdit porque estaba usando su horno y cuando ella le pidió que quitara sus cosas, él se negó, lo que la hizo enojar. En consecuencia, "Emma", como sus compañeros de MasterChef 24/7 lo llaman de cariño, confrontó al creador de Notibola que "no se pasara de listo con la güera", demostrando así su lealtad.