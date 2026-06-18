3 mascarillas caseras para eliminar el acné por fricción en la mandíbula

La línea de la mandíbula es un área con mucha probabilidad de de acné mecánica, esto es provocado por el calor, la presión y la fricción con objetos. Algunas mascarillas caseras pueden evitar estos brotes si se aplican correctamente.

A diferencia de los granos hormonales, este problema no nace exclusivamente de un desbalance interno, sino de un microambiente asfixiante que debilita la capa córnea, y hace que la bacteria que provoca el acné prolifere en los poros obstruidos.

´Para limpiar los poros y restaurar la salud de tu contorno facial no necesitas recurrir a exfoliantes físicos agresivos que solo empeorarían la inflamación por tallado, la solución está en ingredientes naturales y suaves.

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Las 3 recetas de mascarillas caseras contra el acné por fricción en la mandíbula

Purificante enzimático

Se consigue preparando una infusión concentrada de tomillo y dejándola enfriar. Mezcla una cucharada de arcilla verde con dos cucharadas de la infusión hasta formar una pasta homogénea, y añade una sola gota de aceite de árbol de té.

Aplica esta mezcla estrictamente en la zona mandibular por 10 minutos. La arcilla verde absorbe el exceso de sebo acumulado sin resecar el tejido, mientras que el tomillo y el aceite actúan sobre los brotes inflamatorios.

Las mascarillas caseras que eliminan el acné de la mandíbula|Pexels: Polina

Renovador queratolítico

Machaca dos fresas maduras y frías hasta hacerlas puré y combínalas con una cucharada de yogur natural sin azúcar. Extiende la mezcla en el área mandibular dando toques ligeros y eja actuar durante 12 minutos antes de enjuagar con agua fresca.

Las fresas contienen ácido salicílico, el cual penetra en el folículo y es capaz de disolver el tapón de grasa, mientras que el yogur calma la irritación.

Estos son los ingredientes que eliminan el acné por fricción|Pexels: Anna Tarazevich

Escudo reparador

Extrae el gel de una cucharada de linaza hirviéndola en agua y colando la mezcla. Después integra dos cucharadas de este gel con una cucharadita de miel y una pizca de cúrcuma en polvo. Deja actuar por 15 minutos en el rostro limpio.

La cúrcuma reduce la inflamación cutánea bloqueando las vías de las citoquinas. Los mucílagos del gel y los azúcares de la miel crean una película protectora e hidratante.