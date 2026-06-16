3 mascarillas caseras para controlar el brote de acné por sudor en la zona de la espalda

En algunas personas es común que aparezcan brotes de acné en la espalda, los cuales son provocados por la sudoración, porque el sudor atrapado y el roce de la ropa obstruyen las glándulas sebáceas, facilitando la proliferación de bacterias.

Las mascarillas caseras que son formuladas con ingredientes de origen natural actúan como tratamientos complementarios eficaces gracias a sus propiedades queratolíticas, antisépticas y antiinflamatorias.

Este tipo de fómulas ayudan a absorber el exceso de sebo, secar los comedones activos y calmar la irritación de la dermis sin alterar de forma agresiva la barrera cutánea de la zona, la cual es más gruesa y resistente que la del rostro pero igualmente propensa a cicatrices.

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Las 3 mascarillas caseras para controlar el acné en la espalda

Mascarilla purificante

Para realizar esta mascarilla necesitaremos de arcilla verde y manzanilla. La preparación consiste en mezclar en un recipiente de plástico o vidrio 2 cucharadas de arcilla con 3 cucharadas de infusión de manzanilla fría.

Esto debe revolverse hasta formar una pasta homogénea y después colocarse en la zona de los brotes. El propósito es absorber el exceso de grasa atrapado por el sudor y limpiar los poros obstruidos.

Mascarilla de arcilla verde para el acné de la espalda|Pexels: Towfiqu barbhuiya

Mascarilla desinflamatoria

La preparación consiste en combinar 2 cucharadas de avena molida fina con una cucharada y media de miel de abejas pura. Después deberás agregar unas gotas de agua tibia si la mezcla queda demasiado espesa para esparcirse.

Con esta mascarilla conseguirás aliviar la irritación provocada por el roce de la ropa húmeda y disminuirás el enrojecimiento de los granos maduros.

El yogur natural puede usarse como parte de la receta de una mascarilla antiacné.|Pexels: elif tekkaya

Mascarilla antiséptica

Consiste en mezclar 3 cucharadas de yogur natural entero con exactamente 3 gotas de aceite esencial de árbol de té. No excedas las gotas para evitar quemaduras superficiales o irritación.

El ácido láctico del yogur exfolia suavemente mientras que el árbol de té combate las bacterias que causan el acné.

Los expertos recomiendan realizar una limpieza previa en la zona antes de aplicar cualquiera de estas 3 mascarillas y dejarlas actuar sobre los brotes durante aproximadamente 15 minutos.

