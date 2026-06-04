Falta muy poco para la llegada del Día del Padre, y ahora puedes celebrar esta fiesta de una manera especial si tu papá es fan de Dragon Ball. A pesar de lo que se pudiera pensar, no se tiene que gastar mucho para dar una celebración sorprendente, por lo que ahora te contamos sobre 5 manualidades inspiradas en Dragon Ball para el Día del Padre.

Ahora lee: Tablas de multiplicar de Masha y el Oso: 5 ideas para aprender de manera divertida y creativa

Ya sean tarjetas personalizadas, portaretratos, esferas del dragón, galletas decoradas, muñecos hechos a mano o llaveros. Estas son algunas manualidades que puedes realizar de manera sencilla para regalar a tu padre si es fan de Dragon Ball.

5 regalos hechos a mano inspirados en Dragon Ball para regalar este Día del Padre

Sin lugar a duda dentro de la industria del anime Dragon Ball ocupa un lugar especial para todas las generaciones, por lo que cada regalo realizado a mano inspirad en esta saga puede sser una gran opción.

Tarjetas Pop-Up de Goko o personajes de Dragon Ball

Un claisco que nunca pasa de moda son las tarjetas perosnalizdas y más si les puedes dar un toque especial con un Pop-Up.

Piorta retratos inspirados en Dragon Ball

Otro regalo perfecto para este Día del Padre es un portarretratos intervenido, el cual puedes decorar con imágenes, dibujos y pintura, para colocar una fotografía familiar.

Llavero personlizado de Dragon Ball

Ya sea que lo relaices de fieltro, carton, madera, plastico, o de crochete o moldes de cera, puedes crear un peueño llavero personlizado inpirado en alguno de los prosnajes de la saga, las espeferzas del dragon o uncluso la nibe voladora.

Separador de libros inpirados en Dragon Ball

Un reagalo personal y que peudes personalizar de mucha maneras es crear un separador de libros, ya sea con la imgane de Vegeta o Crillin, o con una frace inspiradora de la serie.

Maceta temática inspirada en Dragon Ball

Regalar vida, siempre será una gran opcion, por ello puedes intervenir una maceta con dibujos echos amano de alguno de los personajes de Dragon Ball, y colocar una peuqeña planta para interiores dentro de ella.

En México, cada tercer domingo de junio se celebra el Día del Padre, y este 2026, la festividad caera en domingo 21, por lo que aún estas a timepo para crear el regalo echo a mano perfecto inpirado en Dragon Ball.