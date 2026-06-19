Cómo transmitirle seguridad a tu hijo con estos 3 consejos de expertos

Una de las etapas más importantes en la vida de un niño es en su infancia y crianza, teniendo en cuenta que es cuando se desarrollará luego como personas y adulto; y debemos garantizarnos que tenga una crianza segura y buena. Además, algo fundamental para ellos es la transmisión de valores como así también de seguridad y que les permita desenvolverse bien en la vida. Sobre esto, los expertos en niñez compartieron cuáles son los tres consejos que te ayudarán a transmitirles seguridad a tus hijos.

Cada padre cría a su hijo de una manera diferente y según lo que considere importante y entre ellos hay que mencionar los valores que cada uno le transmitirá a sus respectivos hijos y que lo formarán como persona. Por otro lado, algo que es fundamental es la transmisión de seguridad que los padres le harán a sus respectivos hijos y que les ayudará a desenvolverse de manera correcta en la vida.

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Qué significa transmitir confianza

Para los que preguntan lo que quiere decir transmisión de seguridad, hace referencia a proyectar firmeza, confianza y calma; y los expertos en crianza manifestaron que los niños necesitan sentirse vinculados por un lado y conectados con los adultos por el otro y que puedan percibir que ellos son grandes líderes. Y si buscas transmitirle confianza y seguridad a tus hijos, debes tener en cuenta estos tres consejos, de acuerdo a los expertos.

3 consejos para transmitirle confianza a los hijos, según expertos

Navegando con las circunstancias externas: tu hijo no necesita saber todos los retos externos ante los cuales están expuestos; por lo que puedes darle objetivos que puedan alcanzar, les dices lo que esperas de ellos, le das herramientas para que puedan lograrlo e instrucciones claras. Vínculo y conexión: hay que generar, sanar o establecer un vínculo con nuestros hijos, una conexión que a ellos les confirmo que “existo en el radar de mi papá y mi mamá”. Es un vínculo que se forma a través de compartir miradas, risas, gestos, caminatas, juegos y abrazos Liderazgo positivo: es el momento de ir formándolos como líderes positivos, con papás comprensivos, que escuchen, empatizan y saben mostrar un camino y llevar a los hijos. No necesita de una figura autoritaria rígida, inflexible, gritona o estricta