Los 3 mejores pueblos de México para visitar esta primavera 2026

México se prepara para recibir al mes de marzo pero principalmente a la primavera. Esta estación es una de las más esperadas de cada año ya que los paisajes nacionales se nutren de bellos colores y se convierte en una de las mejores excusas para viajar.

La primavera de 2026 en México entrará oficialmente el viernes 20 de marzo y es por eso que la Inteligencia Artificial (IA) invita a recorrer el país en busca de los mejores paisajes y más increíbles experiencias. Así es como esta herramienta se convierte en una guía turística que, en esta oportunidad, les da el visto bueno a tres pueblos que merecen ser visitados.

Turismo en primavera

Gemini es la aplicación consultada en esta oportunidad para conocer las bondades turísticas de México en la primavera que se aproxima. La IA afirma que “es un momento ideal para viajar, ya que el clima es templado antes de que lleguen las lluvias intensas o el calor extremo del verano”.

En este punto, Gemini hace referencia a opciones turísticas para aprovechar en esta temporada y destaca la posibilidad de recibir la primavera en Chichén Itzá (Yucatán), para ver el descenso de Kukulcán; avistar ballenas en Baja California Sur; disfrutar del Festival de las Fresas en Irapuato, o subir a las pirámides de Teotihuacán (Edomex).

¿Qué pueblos visitar en primavera?

Más allá de las opciones mencionadas, Gemini remarca que la primavera en México “promete ser espectacular, especialmente porque el equinoccio cae el viernes 20 de marzo, lo que lo convierte en el pretexto perfecto para un fin de semana de ‘recarga de energía’”.

La Inteligencia Artificial pone esto de relieve y es por eso que, para quienes aman hacer turismo en primavera, ofreció una selección de los 3 mejores pueblos para visitar, considerando eventos específicos y el clima que se espera para 2026:

Bernal, Querétaro - El epicentro de la energía: Bernal es el destino por excelencia para recibir la primavera debido a su imponente Peña, el tercer monolito más grande del mundo.



Por qué ir en 2026: El 21 de marzo se realiza el tradicional Ritual de Equinoccio de Primavera, con danzas prehispánicas y ritos para "cargarse de energía".

Imperdible: Sube hasta el mirador de la Peña temprano para evitar el calor de mediodía (que se espera intenso este año) y después disfruta unas gorditas de maíz quebrado en el centro.

Tip: A solo 20 minutos está Tequisquiapan, que este marzo de 2026 celebrará su tradicional Fiesta de los Papalotes los fines de semana.

Atlixco, Puebla - El pueblo de las flores: Conocido como "Atlixco de las Flores", este pueblo vive su mejor momento en primavera, cuando el clima templado hace que los viveros y calles luzcan más coloridos que nunca.



Por qué ir en 2026: Del 29 de marzo al 5 de abril, Atlixco tendrá eventos especiales por Semana Santa, incluyendo la impresionante Procesión de los Engrillados (3 de abril), donde las calles se adornan con alfombras de aserrín y flores.

Imperdible: Caminar por la "Calle de las Flores" y subir al Cerro de San Miguel para tener la mejor vista del volcán Popocatépetl.

Dato extra: En marzo se realiza el festival de "La Leyenda del Quinto Sol" con danzas tradicionales en la plazuela del cerro.

Pátzcuaro, Michoacán - Tradición y espiritualidad: Aunque es famoso por el Día de Muertos, Pátzcuaro en primavera ofrece una cara mucho más tranquila y mística, ideal para quienes buscan cultura sin las multitudes de noviembre.

