Conoce los nutrientes que requiere tu piel para no ser lastimada por el sol y el clima en general

La exposición al sol y a diferentes tipos de climas se ha vuelto una problemática latente entre la población. Hoy se recomienda el uso de cremas o distintos bloqueadores solares, pero algo que pasa desapercibido es el consumo de alimentos que ayuden a la piel a resistir los embates de las condiciones climatológicas. Por ello, he aquí el grupo de comidas que podrían evitarte problemas severos por el maltrato.

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¿Qué alimentos ayudan a cuidar tu piel ante el sol y el clima?

Al estar expuesta al sol, el viento, el frío y la contaminación… la piel debe cuidarse de todos los modos posibles. Y es que los problemas llegan por el desgaste que provoca envejecimiento prematuro, irritación y resequedad. Ante eso, la comida ayuda a fortalecer la barrera cutánea, donde se debe buscar la correcta hidratación.

Polifenoles

Estos ayudan a combatir el daño causado por los radicales libres y el clima extremo. Y es que estos son antioxidantes, los cuales permiten el retraso del envejecimiento y maltrato en general. Los alimentos donde se encuentran son los tés verdes, chocolate oscuro con alto contenido de cacao y frutos rojos.

Betacarotenos

Lo que aportan estos elementos es la regeneración y preparación de la piel ante los rayos solares. Además, contribuyen a mantener el tono uniforme y reflejar un aspecto saludable. Todo eso se logra gracias al alto contenido de Vitamina A que se encuentra en alimentos como la calabaza, papaya, camote o la zanahoria.

Ácidos grasos omega 3

Aquí resulta clave consumir alimentos como pescados (salmón o sardina), linaza o semillas de chía. Estos fortalecen e hidratan el órgano más grande del cuerpo, evitando la pérdida de agua, sobre todo en las condiciones climatológicas de frío o muy secos.

Vitamina E

Esta vitamina nutre y protege la piel al actuar como antioxidante. Es utilizado en el mundo cosmético ante el daño ambiental y la resequedad, obteniendo una piel suave y elástica. Y aquí los alimentos claves son el aguacate, el aceite de oliva y los frutos secos. Aunque hay otros tantos que los contienen.

Vitamina C

Mientras que esta vitamina ayuda a prevenir las manchas solares y el reparo del daño celular. En ese sentido, los alimentos son prácticamente del diario, pues se encuentran en cítricos como la naranja y limón. La clave en estos elementos es que ayudan en la producción de colágeno, proteína clave para mantener firme el órgano en cuestión.