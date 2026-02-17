El significado oculto de que una persona vista de negro

La vestimenta se considera uno de los elementos más relevantes en cuanto al estudio de personalidad de algunas personas. Por esta razón, la Psicología ayuda a entender qué sucede con las personas que visten de negro. Popularmente se entiende que son perfiles sombríos y hasta desolados, pero esto dice la voz de la experta en la materia.

¿Qué refleja que una persona vista de negro, según la Psicología?

Laura Foster explica que las personas que usan estos colores son difíciles de descifrar por la carga psicológica y simbólica. El color se puede identificar con personalidades que buscan expresar elegancia, sobriedad, autoridad, pero al mismo tiempo distancia, reserva emocional o necesidad de protección.

Por ello, estas son las opciones que regularmente reflejan personas que usan estas personas en su color de ropa.

Tendencia al perfeccionismo/Demasiado autoexigentes

En ocasiones son personas que buscan mantener una imagen impecable, pues les gusta controlar en general… incluida la forma en que se les percibe. Por ello se van con la seguridad que comunica el color negro.

Estética minimalista o cuidada

También hay muchos que no tratan de profundas cargas emocionales, sino de un asunto meramente estético. Les gusta lo simple, lo sobrio, se convierte en algo práctico y coherente con su forma de percibir al mundo.

Introversión/Reserva emocional

Trata de no llamar la atención con esta forma de vestimenta. Se buscan colores neutros u oscuros para precisamente no destacar en los contextos sociales.

Control o contención

Muchas personas que utilizan el negro u otros colores oscuros, transmiten estructura, solidez y rigidez. Esto por el hecho de sentirse seguros en entornos que se pueden presentar más caóticos o hasta impredecibles. Saberse en control les ayuda a mantenerse calmos.

Emocionalmente sensibles

El tono oscuro de las cosas permite una barrera simbólica entre el mundo interior y exterior. Son personas muy sensibles que ponen una especie de armadura psicológica gracias a su forma de vestirse.

Distintos y/o independientes

Generalmente son personas perfectamente definidas en su identidad e individualidad. Por ello muestran un estilo personal fuerte, no influido por tendencias, modas o presiones del resto de las personas.