¿Qué es la lectura de la borra de café? Esto es TODO lo que debes de saber sobre esta práctica ancestral

En las últimas horas se ha hecho tendencia la llamada “lectura de la borra de café” o cafeomancia, misma que es considerada como un arte ancestral que ayuda a adivinar e interpretar los residuos sólidos, lo que también se conoce como “borra” de una taza de café turco o árabe.

Este arte está enfocado en darle una interpretación a las manchas, patrones y formas que quedan en la taza, donde de acuerdo con la creencia, estas reflejan el estado energético, el alma e incluso se podría saber el futuro de la persona que ha bebido de la taza.

¿Qué se debe de tomar en cuenta para la lectura de la borra de café?

Hoy en día se suele usar café espeso sin filtrar y el consultante debe beber con calma el café, tratando de tener claridad en su mente, para finalmente dejar un poco al final, posteriormente se debe voltear la taza para que este sobrante pueda correr sobre el sedimento y así forme las figuras que se interpretarán.

Después de esto, un experto comienza a analizar los rastros basándose en la forma de los registros, patrones y demás figuras, donde hay quienes aseguran que pueden revelar aspectos del pasado, presente o incluso del futuro de quien consulte esta práctica.

Dentro de estos símbolos hay ciertas interpretaciones que toman un significado o un valor dependiendo de quién lea la borra.

¿Qué tan cierta es la lectura de la borra de café?

La también conocida como cafeomancia, el cuál es considerado como un ritual, no tiene algún sustento científico, pues es considerado como un arte interpretativo y una práctica completamente basada en la observación y tradiciones culturales, dependiendo más de la fe y creencia que la persona a quien se le practica decida tener.

Aunque ver más allá del presente es considerado como algo "imposible", hay muchas personas que hoy en día siguen consultando este tipo de prácticas que refuerzan una fe e e incluso les ayuda a mantener un camino.