No es el sol: esto es lo que más daña tu pelo en verano y pocos saben

Si bien el sol influye en la salud capilar, la arena, la sal y el cloro son algunos de los factores que más dañan el pelo durante el verano. Estos elementos pueden resecar la fibra capilar, alterar la cutícula, favorecer el frizz y hacer que el color del cabello natural o teñido pierda brillo mucho más rápido.

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Durante las vacaciones es habitual pasar largas horas en la playa o en la piscina, pero muchas personas olvidan que el cabello también necesita protección. La combinación de altas temperaturas con agentes externos puede debilitar la melena y hacer que luzca opaca, áspera y más propensa a la rotura.

¿Por qué la arena, la sal y el cloro dañan tanto el cabello en verano?

Cada uno de estos factores afecta al cabello de manera diferente, pero cuando actúan en conjunto potencian el desgaste de la fibra capilar. Los especialistas explican sus efectos:



La sal del mar: absorbe parte de la humedad natural del cabello, favoreciendo la resequedad y haciendo que la melena pierda elasticidad y brillo.

absorbe parte de la humedad natural del cabello, favoreciendo la resequedad y haciendo que la melena pierda elasticidad y brillo. El cloro de las piscinas: puede alterar la cutícula capilar y provocar que el cabello teñido pierda intensidad o cambie ligeramente de tonalidad, especialmente en los rubios.

puede alterar la cutícula capilar y provocar que el cabello teñido pierda intensidad o cambie ligeramente de tonalidad, especialmente en los rubios. La arena: sus pequeñas partículas generan fricción sobre el cabello y el cuero cabelludo, además de acumular residuos que pueden dificultar una correcta hidratación si no se eliminan tras la exposición.

La combinación de los 3 factores potencia el encrespamiento, favorece las puntas abiertas y aumenta el riesgo de rotura, sobre todo en cabellos secos, rizados o con tratamientos químicos. La Academia Americana de Dermatología (AAD) recomienda enjuagar el pelo con agua dulce después de nadar en el mar o en la piscina para eliminar los residuos de sal y cloro antes de que permanezcan demasiado tiempo sobre la fibra capilar. Asimismo, el estilista Chris Appleton, conocido por trabajar con celebridades internacionales, ha señalado que una rutina adecuada puede marcar una gran diferencia en el aspecto del pelo al finalizar la temporada.

¿Cómo proteger el cabello del daño causado por la playa y la piscina en verano?

Los expertos en peluquería coinciden en que pequeños cambios en la rutina ayudan a minimizar el impacto de estos agentes externos. Estas son algunas de sus recomendaciones:



Mojar el cabello con agua dulce antes del baño: un cabello previamente humedecido absorbe menos agua salada o clorada.

un cabello previamente humedecido absorbe menos agua salada o clorada. Aplicar un acondicionador sin enjuague o protector capilar: crea una barrera que ayuda a reducir el contacto directo con la sal y el cloro.

crea una barrera que ayuda a reducir el contacto directo con la sal y el cloro. Recoger el cabello en una trenza o moño suave: esto disminuye la fricción provocada por el viento y la arena.

esto disminuye la fricción provocada por el viento y la arena. Lavar el cabello después de la exposición: es importante eliminar cuanto antes los restos de arena, sal y cloro con un champú suave.

es importante eliminar cuanto antes los restos de arena, sal y cloro con un champú suave. Realizar mascarillas hidratantes una o dos veces por semana: ayudan a recuperar la humedad perdida y a fortalecer la fibra capilar.

La tricóloga Anabel Kingsley, consultora de Philip Kingsley, explica que el cabello deshidratado es mucho más vulnerable a los agentes ambientales. Por eso, mantener una hidratación constante resulta esencial durante los meses de calor.

Por su parte, el estilista británico Sam McKnight recomienda reducir el uso de herramientas de calor en verano y apostar por peinados naturales que permitan al cabello recuperarse de la exposición al sol, la sal y el cloro. Estas acciones evitan añadir un estrés adicional.