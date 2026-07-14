La receta de hoy en clase de MasterChef 24/7: así se preparan los Chiles en Nogada de la Chef Isabel

Los Chiles en Nogada, uno de los platillos más representativos de la gastronomía mexicana, fueron los protagonistas de la clase más reciente de la Chef Isabel en MasterChef 24/7, donde compartió el paso a paso para preparar esta tradicional receta que combina ingredientes dulces y salados en un solo bocado. Estos son los ingredientes y la forma de preparar este delicioso platillo elaborado por la "Maestra del fuego".

Como en clase de MasterChef 24/7: la receta de Chiles en Nogada de la Chef Isabel

Durante la sesión, la Chef y experta en comida tradicional mexicana mostró cómo lograr un picadillo jugoso con carne de res y cerdo, frutas frescas como manzana, pera y durazno, además de pasas, almendras y piñones, una mezcla que aporta el equilibrio de sabores característico de este emblemático platillo. "Muchachos, aquí está la receta que vamos hacer en @masterchefmx", escribió en Instagram para acompañar el paso a paso de la preparación.

Ingredientes para los chiles:



6 chiles poblanos grandes

Aceite (si los asas en sartén)

Para el picadillo:



500 g de carne de res molida

250 g de carne de cerdo molida

2 cucharadas de aceite o manteca

½ cebolla picada

3 dientes de ajo picados

3 jitomates licuados

1 manzana en cubos

1 pera en cubos

1 durazno en cubos

50 g de pasas

50 g de almendras picadas

50 g de piñones (opcional)

1 cucharadita de canela molida

Sal y pimienta al gusto

Para la nogada:



250 g de nuez de Castilla pelada

200 g de queso crema

200 ml de crema para batir

100 ml de leche

2 cucharadas de azúcar (opcional)

30 ml de jerez (opcional)

Para decorar:



1 granada desgranada

½ taza de perejil fresco picado

La Chef Isabel enseñó en MasterChef 24/7 el paso a paso para preparar unos tradicionales Chiles en Nogada.

En la clase, la "Maestra del fuego" de MasterChef México 2026 también hizo énfasis en la importancia de respetar los tiempos de cocción y utilizar ingredientes frescos para obtener un resultado de calidad. Desde asar correctamente los chiles poblanos hasta lograr una nogada con la consistencia adecuada, cada paso influye en el sabor final de un platillo que, además de su tradición, representa una muestra del patrimonio culinario de México.

Paso a paso: así se preparan los Chiles en Nogada al estilo MasterChef México

Considerados uno de los platillos más emblemáticos de la cocina mexicana, los Chiles en Nogada destacan por el equilibrio de sabores que ofrecen sus ingredientes. El contraste entre el relleno salado, el toque dulce de las frutas, la suavidad de la nogada y el frescor de la granada convierten esta receta en una de las más esperadas durante la temporada, especialmente entre julio y septiembre.

Preparación:



Asa los chiles directamente sobre el fuego hasta que la piel quede quemada. Colócalos en una bolsa tapada durante 15 minutos para que suden. Retira la piel y las semillas. Sofríe la cebolla y el ajo. Agrega las carnes y cocina hasta que cambien de color. Incorpora el jitomate licuado y cocina durante 10 minutos. Añade la manzana, la pera, el durazno, las pasas, las almendras, los piñones, la canela, sal y pimienta. Cocina de 15 a 20 minutos, hasta que el picadillo quede jugoso, pero sin exceso de líquido. Licúa la nuez de Castilla, el queso crema, la crema y la leche. Agrega el jerez y el azúcar si deseas una salsa ligeramente dulce. Debe quedar una nogada cremosa y tersa. Rellena cada chile con el picadillo y colócalos en un plato procurando que mantengan su forma. Baña generosamente con la nogada. Decora con granada y perejil picado, representando los colores de la bandera de México. Sirve a temperatura ambiente.

Con esta receta, MasterChef 24/7 acerca a los aficionados culinarios y a los concursantes del reality a uno de los platillos más icónicos de la temporada, demostrando que, con paciencia y buenos ingredientes, es posible preparar en casa unos tradicionales chiles en nogada dignos de una cocina profesional.

No te pierdas MasterChef 24/7 en Disney+ y de lunes a viernes en punto de las 8:30 pm y los domingos a las 8:00 a través de Azteca UNO.