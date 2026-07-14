3 ideas de empapelados que salen de lo aburrido y le dan un toque bonito a tu recámara

Los clásicos empapelados que cubren una pared completa está dejando paso a una opción mucho más versátil: los decals decorativos. Estos adhesivos individuales permiten crear composiciones personalizadas, adaptándose al tamaño de la habitación y al estilo de cada persona.

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Además de aportar un toque moderno, son fáciles de colocar y, en muchos casos, pueden retirarse sin dañar la pintura. Esto los convierte en una solución ideal para viviendas alquiladas.

Esta tendencia responde al interés por personalizar los espacios de una forma sencilla y reversible. Diseñadores de interiores destacan que los revestimientos flexibles permiten renovar una recámara con una inversión menor y sin las complicaciones de una remodelación.

Empapelados de pared: los decals que son tendencia para decorar una recámara

A diferencia del papel tapiz convencional, los decals se colocan uno por uno. Esto permite elegir la separación entre cada diseño, crear patrones únicos y adaptarlos tanto a habitaciones amplias como a espacios reducidos. Estas son 3 propuestas que destacan en las tendencias de 2026:



Flores delicadas: los diseños florales continúan siendo un clásico, pero ahora se presentan en composiciones más ligeras y distribuidas de manera irregular sobre la pared. Aportan frescura y un estilo romántico sin recargar el ambiente. Figuras de plantas y hojas botánicas: ramas, hojas de eucalipto, helechos o plantas tropicales permiten crear una atmósfera relajante inspirada en la naturaleza. Son ideales para estilos japandi, escandinavo o contemporáneo. Lunares de distintos tamaños: esta propuesta minimalista aporta dinamismo y modernidad. Al combinar círculos grandes y pequeños es posible crear un efecto visual divertido y elegante que funciona tanto en dormitorios infantiles como de adultos.

Los especialistas recomiendan utilizar estos diseños en la pared del cabecero de la cama o en un muro de acento para lograr mayor impacto visual sin sobrecargar la decoración.

¿Por qué los decals están reemplazando al papel tapiz tradicional?

Los expertos en diseño de interiores explican que esta alternativa ofrece mayor libertad creativa y una instalación mucho más sencilla que el empapelado convencional. Estas son sus principales ventajas:



Diseño personalizado: cada adhesivo puede colocarse a la distancia deseada para crear una composición única.

cada adhesivo puede colocarse a la distancia deseada para crear una composición única. Fácil instalación: no requiere cubrir toda la pared ni utilizar técnicas complejas de colocación.

no requiere cubrir toda la pared ni utilizar técnicas complejas de colocación. Opción ideal para viviendas en alquiler: muchos modelos son removibles y pueden retirarse sin afectar la pintura, siempre que se sigan las instrucciones del fabricante.

muchos modelos son removibles y pueden retirarse sin afectar la pintura, siempre que se sigan las instrucciones del fabricante. Mayor versatilidad: permiten renovar una pared completa o solo una parte de ella según el efecto decorativo que se busque.

permiten renovar una pared completa o solo una parte de ella según el efecto decorativo que se busque. Actualización rápida del ambiente: cambiar la decoración resulta mucho más sencillo que reemplazar un papel tapiz tradicional.

Los diseñadores de interiores coinciden en que las paredes han dejado de ser simples superficies para convertirse en protagonistas de la decoración.