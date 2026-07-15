Qué hacer si mi rímel me baja las pestañas

Uno de los problemas más comunes a la hora maquillarse es que el rímel termine bajando la curvatura de las pestañas logrado con el rizador. Esto puede hacer que la mirada pierda intensidad y que las pestañas luzcan menos levantadas. aunque existen fórmulas diseñadas para aportar volumen y alargamiento, no todas funcionan igual. Por ello, alguno trucos pueden ayudarte a conseguir un mejor resultado.

Noticias Jalisco del 14 de julio 2026

Desde la preparación de las pestañas hasta la forma de aplicar el producto, pequeños cambios pueden marcar la diferencia. Usar herraminetas adecuadas y elegir una máscara resistente puede favorecer una mayor duración del maquillaje. además, la técnica de aplicación influye en que las pestañas se mantengan elevadas durante más tiempo. Con estos consejos podrás evitar que el rímel arruine tu mirada.

¿Cómo evitar que el rímel baje la curvatura de las pestañas?

Para evitar que el rímel baje la curvatura de las pestañas es importante preparaf bien la mirada antes de aplicar maquillaje. Un rizador limpio y una técnica adecuada puede ayudar a mantenerlas elevadas por varias horas. Además, elegir una máscara ligera favorece un mejor resultado.

Uno de los errores más comunes es aplicar demasiadas capas de producto, ya que el peso puede hacer que las pestañas pierdan su forma. Lo ideal es colocar una cantidad moderada de rímel desde la raíz a puntas. Así conseguirás definición sin perder el efecto levantado.

También es recomendable utilizar una máscara resistente al agua, especialmente si tus pestañas suelen bajar con facilidad durante el día. Este tipo de fórmulas suelen tener mayor fijación y ayudan a conservar la curvatura. Sin embargo, es importante retirarlas correctamente para evitar dañarlas.

Finalmente, cuidar las pestañas con hidratación y evitar frotarlas constantemente puede mejorar su apariencia. Una buena rutina de belleza complementa el maquillaje y permite que el rímel luzca mejor. Con estos consejos podrán mantener una mirada más abierta y definida durante todo el día.