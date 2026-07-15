3 ideas de tablas de snacks con temática futbolera para ver la clausura del Mundial 2026

La emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ continua, especialmente porque el torneo se encuentra en la recta final en donde se están llevando a cabo los partidos de semifinal como es el caso de Argentina e Inglaterra, países que se enfrentarán el día de mañana miércoles 15 de julio de 2026 en donde solo uno pasará a la gran final. Sin embargo, en esta ocasión te presentamos las mejores ideas para hacer tablas de snacks y que la final de la Copa del Mundo; la cual se llevará a cabo el próximo domingo 19 de julio la veas como debe ser; con los bocadillos más deliciosos.

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Clausura del Mundial 2026: Ideas de snacks para disfrutar del evento

Estos snacks son fáciles de preparar, ideales para cualquier paladar y perfectos para acompañar con bebidas refrescantes. Lo mejor de todo es que no pasarás muchas horas en la cocina y podrás disfrutar a tiempo de un evento que promete ser uno de los mejores. Para realizar estas tablas deberás colocar cada platillo en una tabla (de madera) y acompañar con bebidas gaseosas o limonadas así como con complementos como papas y cachuates. Por otro lado, puedes decorar las tablas con palillos que tengan una bandera de los países que se enfrentan en la final; esto le dará un toque muy especial.

Ideas de snacks fáciles de preparar: Nachos con carne

Para realizar esta receta deberás freír cebolla y jitomate en un sartén; una vez listo tendrás que agregar carne molida y condimentar con sal y las especias de tu preferencia. Mientras todo se cuece a fuego bajo deberás hacer el guacamole; el cual tendráun aguacate completo, cebolla, cilantro, tomate, cebolla morada, jugo de limón y sal, machacarás muy bien hasta que te quede una pasta. Cuando la carne esté lista agregarás maíz, cilantro, queso cheddar y queso mozzarella. Una vez que se haya fundido muy bien en un plato colocarás tus nachos preferidos y encima la carne con el queso, el pico de gallo y guacamole encima. A esta tabla de snacks puedes añadirle cubos de queso panela con nueces y arándanos.

Ahora bien, para que esta tabla de snaks tenga todo el estilo futbolero deberás decorar el guacamole como si fuera una cancha de fútbol; lo harás con ayuda de mayonesa ya que esta funcionará como marcador para dibujar sobre el dip las líneas de la cabcha. Esta idea en tu tabla le dará un toque único que hará que todos quieran comer.

Ideas de snacks fáciles de preparar: Chiles Jalapeños con queso crema y tocino

Con esta receta sin duda alguna deleitarás el paladar de todos tus invitados. Primero que nada tendrás que lavar muy bien chiles jalapeños (la cantidad que elijas). Los partirás por la mitad y les colocarás queso crema por dentro; es importante que retires las semillas. Por encima colocarás queso cheddar y enrrollaras con tiras de tocino. Una vez que termines con todos los ingresarás al horno hasta que se cocinen muy bien. Esta tabla de snacks la puedes complementar con papas saladas y cacahuates.

Ideas de snacks fáciles de preparar: Pizzas individuales

Esta idea consiste en hacer pizzas mini. Para hacerlas necesitarás colocar pasta de tomate de tu preferencia en pan blanco (o el que prefieras). En algunos puedes colocar pechuga de pavo con champiñones y queso, en otro pechuga, jamón, queso y piña y finalmente para los últimos queso y pepperoni. Ingresalos al horno y listo. Puedes acompañarlas con salsa y chile seco. Esta tabla de snacks la puedes complementar con aceitunas, churritos de maíz y queso crema con galletas saladas.