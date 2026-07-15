No tires los mouse viejos: 5 ideas fáciles para reutilizarlos en el hogar

Los mouse viejos no tienen por qué terminar en la basura. Incluso si dejaron de funcionar, pueden reutilizarse en distintos proyectos DIY para crear organizadores, adornos o accesorios prácticos para el hogar.

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Además de fomentar el reciclaje, estas manualidades contribuyen a disminuir los residuos electrónicos, uno de los tipos de desechos que más crecen en el mundo. Según las Naciones Unidas, los residuos electrónicos contienen materiales que pueden recuperarse o reutilizarse antes de ser reciclados de manera especializada.

Por ello, extender la vida útil de estos dispositivos mediante proyectos caseros es una alternativa sostenible que también estimula la creatividad. Guarda estas 3 ideas para reutilizarlos.

¿Qué puedes hacer con un mouse viejo antes de tirarlo?

Si el mouse ya no funciona, primero asegúrate de limpiarlo y retirar las pilas o componentes electrónicos que puedan requerir un reciclaje específico.



Portalápices de escritorio: retira la parte superior del mouse y aprovecha la carcasa para guardar lápices, clips, memorias USB o pequeños accesorios de oficina. Organizador para cables: si conservas el cable del mouse, puedes utilizarlo para sujetar cargadores o auriculares. La carcasa también puede funcionar como soporte para evitar que los cables se deslicen del escritorio. Maceta para mini suculentas: las carcasas de algunos mouse ofrecen el tamaño ideal para colocar pequeñas plantas artificiales o suculentas naturales, siempre que adaptes un recipiente interior para el sustrato. Adorno tecnológico: pinta el mouse con pintura acrílica, agrega detalles metálicos o de colores y conviértelo en una pieza decorativa para una oficina, estudio o habitación con estilo gamer. Caja para objetos pequeños: vacía completamente el interior del mouse y úsalo para guardar tornillos, monedas, alfileres, tarjetas de memoria u otros objetos diminutos que suelen perderse con facilidad.

¿Por qué es importante reutilizar los residuos electrónicos?

Los aparatos electrónicos contienen plásticos, metales y componentes que tardan muchos años en degradarse si terminan en un vertedero. De acuerdo con el informe 'Global E-waste Monitor', elaborado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y el Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR), la generación de residuos electrónicos continúa creciendo a nivel mundial, mientras que solo una parte se recicla adecuadamente.

Antes de reutilizar un mouse, conviene seguir algunas recomendaciones:



Límpialo completamente: elimina polvo y suciedad antes de comenzar cualquier manualidad.

elimina polvo y suciedad antes de comenzar cualquier manualidad. Retira los componentes electrónicos: las placas, circuitos o baterías deben llevarse a centros especializados de reciclaje electrónico cuando corresponda.

las placas, circuitos o baterías deben llevarse a centros especializados de reciclaje electrónico cuando corresponda. Verifica que no tenga bordes cortantes: si desmontaste la carcasa, lija cualquier borde para trabajar con mayor seguridad.

si desmontaste la carcasa, lija cualquier borde para trabajar con mayor seguridad. Utiliza pinturas aptas para plástico: así conseguirás un acabado más resistente y duradero.

Cabe mencionar que si el dispositivo ya no puede reutilizarse, la mejor opción es llevarlo a un punto limpio o centro autorizado para el tratamiento de residuos electrónicos, evitando desecharlo junto con la basura doméstica.