Qué es un melanoma en las uñas y por qué debes preocuparte si te sale

Si has notado un color marrón en las uñas o manchas que antes no estaban, seguramente te has preguntado qué pasa si tienes un melanoma en la uña. Este padecimiento puede convertirse en un problema grave y aquí te explicamos por qué.

De acuerdo con Mayo Clinic , el melanoma es un tipo de cáncer de piel que puede aparecer tras la exposición frecuente al sol. Sin embargo, cuando se desarrolla en las uñas, no siempre está claro cuál es la causa.

En estos casos se le conoce como melanoma subungueal, según Cleveland Clinic. Aunque es poco común, puede ser agresivo si no se detecta a tiempo. ¿Cómo saber si podrías tenerlo? Estas son las señales de alerta.

Si notas una mancha negra en la uña, acude a consulta con dermatólogo.|(ESPECIAL/Canva)

¿Es peligroso tener un melanoma en las uñas?

Un melanoma en la uña puede agravarse si se expande a otros órganos del cuerpo. Por eso el diagnóstico oportuno es clave para evitar complicaciones mayores.

¿Cuáles son los síntomas de un melanoma en las uñas?

Las señales van más allá de un simple cambio de color. Presta atención si notas lo siguiente.

Es más frecuente en el dedo gordo.

Puede aparecer como una línea oscura debajo de la uña.

Presenta tonos marrones irregulares o manchas desiguales.

La uña se parte, se agrieta o se debilita sin razón aparente.

Puede haber inflamación alrededor.

En algunos casos, sangrado.

Es más común en personas de entre 50 y 70 años con piel oscura.

¿Tiene cura el melanoma en las uñas?

El tratamiento suele implicar la extirpación quirúrgica de la zona afectada e incluso la amputación de la falange en casos avanzados. Según Cleveland Clinic , también pueden utilizarse radioterapia u otros tratamientos oncológicos, dependiendo del diagnóstico.

La mejor forma de prevenir complicaciones es acudir regularmente con dermatólogos para revisiones, especialmente si detectas cambios repentinos en el color o la forma de tus uñas. Detectarlo a tiempo puede marcar la diferencia.