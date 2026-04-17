Conoce qué fruta infiel serías, según tu signo del zodiaco

La locura viral que se desató alrededor de las frutinovelas es algo que realmente ha causado impacto en muchos de los que se van integrando a las distintas historias que surgen en TikTok. Incluso, ya se adaptaron historias de famosos como el caso de Ángela Aguilar o Christian Nodal o el más reciente de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja. Y ahora… surge esta tendencia de agrupar a cada fruta infiel según el signo zodiacal.

¿Qué fruta infiel eres, según tu signo zodiacal?

Esta “extraña” relación de temas se hace tras hacerle el cuestionamiento a ChatGPT, quien acomodó este asunto para cada signo zodiacal.

Aries - Chile/Fruta Picante - Eres impulsivo, intenso y tomas decisiones rápidas, incluso en temas como el amor.

Chile/Fruta Picante - Eres impulsivo, intenso y tomas decisiones rápidas, incluso en temas como el amor. Tauro - Fresa - Eres dulce y fiel… hasta que alguien llegue a mejorar las condiciones en las que te encuentras.

Fresa - Eres dulce y fiel… hasta que alguien llegue a mejorar las condiciones en las que te encuentras. Géminis - Uva - Eres doble cara, cambiante y muy sociable. Te gusta desenvolverte en todas las personalidades que tienes.

Uva - Eres doble cara, cambiante y muy sociable. Te gusta desenvolverte en todas las personalidades que tienes. Cáncer - Coco - Eres alguien que se muestra rudo por fuera, pero es extra sensible. Pero realmente buscas consuelo donde te lo den.

Coco - Eres alguien que se muestra rudo por fuera, pero es extra sensible. Pero realmente buscas consuelo donde te lo den. Leo - Mango - Eres alguien apasionado y protagonista, pero le encanta ser deseado por muchos.

Mango - Eres alguien apasionado y protagonista, pero le encanta ser deseado por muchos. Virgo - Manzana - Buscas siempre la perfección, aunque siempre encuentras detalles en otras opciones.

Manzana - Buscas siempre la perfección, aunque siempre encuentras detalles en otras opciones. Libra - Durazno - Te gusta ser encantador y coqueto, pero te cuesta decidirte por una sola persona.

Durazno - Te gusta ser encantador y coqueto, pero te cuesta decidirte por una sola persona. Escorpio - Granada - Eres intenso, misterioso y muy pasional.

Granada - Eres intenso, misterioso y muy pasional. Sagitario - Piña - Te fascina ser aventurero, libre y sin ganas de atarse demasiado.

Piña - Te fascina ser aventurero, libre y sin ganas de atarse demasiado. Capricornio - Plátano - Eres estable en apariencia, pero con muchos secretos bien guardados.

Plátano - Eres estable en apariencia, pero con muchos secretos bien guardados. Acuario - Kiwi - Eres diferente, impredecible y emocionalmente independiente.

Kiwi - Eres diferente, impredecible y emocionalmente independiente. Piscis - Sandía - Te encanta ser romántico, pero fácilmente te dejas llevar por tus emociones.

¿Por qué una fruta infiel es tendencia en redes sociales?

El fenómeno de TikTok ha llevado algo bastante incomprensible a lo más visto en redes sociales. La Inteligencia Artificial ofreció joyitas audiovisuales que los usuarios realmente están disfrutando, pues tratan de historias llenas de engaños, relaciones rotas y morbo que es muy buscado en los espacios sociodigitales.

En ese sentido, las personas compartieron de manera masiva este tipo de contenido, el cual es reproducido por la Inteligencia Artificial, pero que de alguna manera ya tiene un público cautivo… esperando cada vez más historias como si de una serie o novela se tratara.