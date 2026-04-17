4 cambios de belleza que debes hacer antes de mayo

Una buena rutina de belleza toma en cuenta diferentes factores, entre los más importantes está la temporada del año, basándonos en qué mes nos encontramos podemos actualizar nuestro tocador con más o con menos productos.

Durante mayo de 2026 se advierten altas temperaturas, por lo que nuestra piel estará expuesta a los rayos del sol, el calor y la humedad del sudor, así que es necesario aplicar los siguientes 4 cambios de skincare que pueden hacer la diferencia.

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Los 4 cambios de belleza para antes de mayo 2026

Cambia tu hidratante por texturas en gel

Con el aumento de la humedad y el calor, las cremas densas de invierno pueden sentirse más pesadas y obstruir los poros. Es mejor que las cambies por fórmulas con ácido hialurónico, cuya presentación sea en gel, así te hidratarán de forma profunda sin dejar rastro de grasa en tu piel.

Estos son los cambios que debes hacer en tu rutina durante mayo de 2026|Pexels: Anna Keibalo

Sube el nivel y no olvides el protector solar

Si durante el invierno utilizabas un protector solar más ligero o solo el que viene incluído en el maquillaje, esta temporada utiliza un FPS 50 de amplio espectro. Esto debido a que mayo trae días más largos y radiación más fuerte; no olvides reaplicarlo cada 3 horas, especialmente si estás al aire libre.

Exfoliación corporal "reset"

Debes preparar tu piel para las prendas cortas, así que una exfoliación profunda te ayudará a eliminar las células muertas acumuladas y devolverá la luminosidad a las piernas y a los brazos. Busca ingredientes como el café o la sal de mar, para activar mejor la circulación.

El protector solar debe utilizarse todos los días con FPS 50|Pexels

Atrévete con el pop de color

Dile adiós a los tonos oscuros y profundos, mayo pide que cambies detalles como los diseos de uñas en tonos partel o neón y los labios deben ser de colores corales o fucsias. Estos cambios son la transición ideal que refleja la energía de la primavera en detalles sutiles que llevas contigo día a día.

