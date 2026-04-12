¡Llegó la frutinovela del momento! Polémico video habla del caso de Kim Loaiza y JD Pantoja

Recientemente este formato de historia se viralizó por completo, al entenderse que se compartieron las historias más escandalosas de la farándula mexicana. Sin embargo, de manera prácticamente inmediata, se hizo la frutinovela de lo sucedido con la familia Loaiza en estos días donde han sido muy mencionados por la delicada situación de la madre de las influencers. Así se vive el fenómeno viral de esta historia familiar.

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¿De qué trata la frutinovela de las Loaiza y JD Pantoja?

Al final del día no hay mucho qué contar de este caso, en el sentido de que de cierta forma la IA hace que las frutas cuenten la historia de lo que sucede con una familia que se ha declarado dividida desde hace años. Aquí, Kelly (una fresa) hace referencia a Kimberly, que vive bajo la manipulación de su esposo Jack (JD Pantoja), quien es una naranja.

La frase “no puede ir” con su mamá que está en el hospital por culpa de Jack, que aunque le permite ir, solamente la deja estar unos pequeños momentos. Además, quien se hace cargo de la madre es la manzana Stella (Steff Loaiza), quien está en el hospital y anima a su hermana para apoyar a su madre en tan complicada situación.

La naranja incluso le dice a la fresa que continúe con la vida, que no se pueden detener por la enfermedad de su madre, por ello no pudieron cancelar el viaje que ya habían planeado. Todo esto, sacado de las interpretaciones de personas que consideran a Juan de Dios Pantoja como el enemigo de la historia y enemigo acérrimo del resto de la familia Loaiza.

¿Qué de esta frutinovela es cierto y qué no?

La situación realmente ha sido contradecirse mutuamente entre los protagonistas. La familia dice que Juan de Dios es un patán y que manipula a Kim Loaiza, mientras que el influencer siempre sale a defenderse ante las acusaciones. Eso genera que haya declaraciones encontradas, aunque hay un gran grupo que ve como el malo de la historia al esposo de Kimberly.

En ese sentido, se indica que JD Pantoja y Kim no han dado dinero, que no han estado al pendiente y que la salud de la señora Mary Martínez es realmente delicada. Ahora están enfocados en que despierte (pues los rumores indican que estaba muy mal) y de ahí ver el tema de la recuperación tras sufrir un infarto.