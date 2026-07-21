uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Cómo reemplazar la clásica mesa de noche llena de objetos con estas 7 ideas que despejan el dormitorio

Estas opciones harán que tengas más espacio en la habitación, la cual también se verá visualmente ordenada

Cómo reemplazar la clásica mesa de noche llena de objetos con estas 7 ideas que despejan el dormitorio
Cómo reemplazar la clásica mesa de noche llena de objetos con estas 7 ideas que despejan el dormitorio|Pinterest

Escrito por: José Alejandro

La habitación o dormitorio es uno de los espacios donde se acumulan más objetos de uso diario, como libros, cargadores, vasos, relojes, medicamentos y accesorios que suelen terminar sobre la mesa de noche, la cual puedes reemplazar con estas 7 ideas que despejan el área del hogar. Mientras que así puedes mantener el orden de la montaña de suéteres con estas 6 opciones.

Los expertos en interiores recomiendan optar por alternativas para sustituir el tradicional buró por alternativas más ligeras visualmente y funcionales. Con ello, tendrás un diseño más minimalista, ideal para las habitaciones pequeñas, donde puedes reemplazar la clásica canasta de papel higiénico con estas 4 ideas para ahorrar espacio.

El reemplazo de la clásica mesa de noche

1. Repisa flotante: El suelo queda libre y el dormitorio transmite una sensación de mayor amplitud. Además, solo permanece a la vista lo indispensable, como una lámpara, un libro o el celular.

Reemplazar mesa de noche
Cómo reemplazar la clásica mesa de noche llena de objetos con estas 7 ideas que despejan el dormitorio|IA

2. Estante suspendido con cuerda: Una simple tabla de madera fijada con cuerda resistente puede funcionar como superficie para dejar los objetos esenciales sin ocupar espacio adicional.

3. Taburete de madera: Este elemento cumple una doble función: sirve como apoyo durante la noche y como asiento extra durante el día.

4. Módulo cúbico abierto: Este tipo de pieza ofrece almacenamiento vertical para libros, dispositivos electrónicos o cajas organizadoras, pero mantiene un diseño ligero.

5. Carrito auxiliar con ruedas: Su principal ventaja radica en la movilidad, ya que puede desplazarse fácilmente para limpiar o reorganizar el dormitorio. Los expertos consideran que este tipo de mobiliario resulta especialmente útil en habitaciones multifuncionales.

6. Nicho integrado en el cabecero: Esta opción aprovecha el espacio disponible en la estructura de la cama para guardar los artículos esenciales sin añadir un mueble extra.

7. Aplique de pared con pequeña repisa: Algunos modelos integran iluminación y superficie de apoyo en una sola pieza, suficiente para colocar el teléfono móvil, unos lentes o un libro. Este diseño elimina un mueble independiente y mantiene despejado el entorno de la cama.

Tags relacionados
Hogar

Galerías y Notas Azteca UNO

App EnVivo Logo
EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo