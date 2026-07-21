La habitación o dormitorio es uno de los espacios donde se acumulan más objetos de uso diario, como libros, cargadores, vasos, relojes, medicamentos y accesorios que suelen terminar sobre la mesa de noche, la cual puedes reemplazar con estas 7 ideas que despejan el área del hogar. Mientras que así puedes mantener el orden de la montaña de suéteres con estas 6 opciones.

Los expertos en interiores recomiendan optar por alternativas para sustituir el tradicional buró por alternativas más ligeras visualmente y funcionales. Con ello, tendrás un diseño más minimalista, ideal para las habitaciones pequeñas, donde puedes reemplazar la clásica canasta de papel higiénico con estas 4 ideas para ahorrar espacio.

El reemplazo de la clásica mesa de noche

1. Repisa flotante: El suelo queda libre y el dormitorio transmite una sensación de mayor amplitud. Además, solo permanece a la vista lo indispensable, como una lámpara, un libro o el celular.

Cómo reemplazar la clásica mesa de noche llena de objetos con estas 7 ideas que despejan el dormitorio|IA

2. Estante suspendido con cuerda: Una simple tabla de madera fijada con cuerda resistente puede funcionar como superficie para dejar los objetos esenciales sin ocupar espacio adicional.

3. Taburete de madera: Este elemento cumple una doble función: sirve como apoyo durante la noche y como asiento extra durante el día.

4. Módulo cúbico abierto: Este tipo de pieza ofrece almacenamiento vertical para libros, dispositivos electrónicos o cajas organizadoras, pero mantiene un diseño ligero.

5. Carrito auxiliar con ruedas: Su principal ventaja radica en la movilidad, ya que puede desplazarse fácilmente para limpiar o reorganizar el dormitorio. Los expertos consideran que este tipo de mobiliario resulta especialmente útil en habitaciones multifuncionales.

6. Nicho integrado en el cabecero: Esta opción aprovecha el espacio disponible en la estructura de la cama para guardar los artículos esenciales sin añadir un mueble extra.

7. Aplique de pared con pequeña repisa: Algunos modelos integran iluminación y superficie de apoyo en una sola pieza, suficiente para colocar el teléfono móvil, unos lentes o un libro. Este diseño elimina un mueble independiente y mantiene despejado el entorno de la cama.