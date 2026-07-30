En la mayoría de las casas, el espacio debajo de las escaleras suele convertirse en un sitio donde se acumulan objetos sin un orden definido. Pero si quieres darle una mejor vista, esto puedes hacer para aprovechar cada centímetro del hogar con estas 5 ideas, las cuales también puedes implementar para reemplazar la clásica mesa de noche llena de objetos para despejar el dormitorio.

Un plus de este espacio de este hogar es que puede adaptarse para cubrir distintas necesidades sin realizar grandes modificaciones. Si buscas renovar tu casa durante agosto, estas 5 ideas sacarán el máximo provecho de cada centímetro. Mientras que estas 4 opciones te ayudarán para reemplazar los clásicos controles remotos sobre la mesa.

Las 5 ideas para ocupar el espacio debajo de las escaleras

1. Cajones extraíbles: En esta opción puedes guardar zapatos, mochilas, herramientas, juguetes o artículos de limpieza sin afectar la circulación dentro del hogar. Este almacenamiento oculto ayuda a mantener el orden y mejora la percepción de amplitud en viviendas con pocos metros cuadrados.

Qué hacer con el espacio debajo de las escaleras: 5 ideas que aprovechan cada centímetro en agosto|IA

2. Despensa o clóset: Puedes instalar repisas ajustables y contenedores transparentes para almacenar alimentos no perecederos, productos de limpieza o utensilios de cocina. Se recomienda clasificar los objetos por categorías y utilizar recipientes etiquetados para facilitar el acceso.

3. Zona de lectura o descanso. Basta con instalar una banca a medida, un colchón delgado, cojines y una lámpara de luz cálida para obtener un rincón cómodo, a fin de tener un espacio tranquilo destinado a la lectura.

4. Espacio de trabajo compacto. Un escritorio flotante, una silla ergonómica y algunos estantes crean un espacio para estudiar o trabajar desde casa o administrar documentos personales. Se recomienda poner mobiliario que favorezca una postura adecuada y mantener una iluminación suficiente para reducir la fatiga visual durante jornadas prolongadas.

5. Mueble decorativo con plantas: Las plantas de interior son una buena opción. Puedes poner especies como sansevierias, potos o zamioculcas.