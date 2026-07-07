Los cubiertos fabricados con acero inoxidable suelen conservar sus propiedades durante muchos años, incluso cuando dejan de utilizarse en la cocina por viejos. Esa resistencia los convierte en una pieza útil de decoración para reutilizarlos en el jardín de tu hogar, donde también puedes utilizar el tesoro que son las ruedas viejas de bicicleta para instalar en la pared.

Estas opciones de reutilización son ideales para disminuir la cantidad de residuos sólidos; solo requieres de un poco de creatividad para que los cubiertos viejos se transformen en elementos decorativos para el jardín sin necesidad de invertir grandes cantidades de dinero, como lo son estas 5 opciones de collares artesanales que puedes hacer sin gastar.

De cubiertos viejos a decoración de jardín

1. Marcadores de plantas: Para ello necesitarás cucharas, a las cuales les grabarás el nombre de cada una de las especies para clavarlas en la tierra. El acero inoxidable resiste la humedad y los cambios de temperatura, por lo que ofrece una mayor durabilidad que otros materiales.

Qué hacer con los cubiertos viejos, son un tesoro: cómo reutilizarlos para decorar tu jardín|IA

2. Flores decorativas: Los tenedores son la mejor opción, pues con ayuda de unas pinzas puedes doblar las puntas para tratar de formar pétalos. Cabe mencionar que para ello se requieren herramientas especializadas para evitar deformaciones irregulares y acabados más limpios y profesionales.

3. Móvil de viento: Los cubiertos pueden colgarse con un hilo de acero o cadena delgada, para que al entrar en contacto con el viento produzcan un sonido suave. Lo mejor de todo es que el material de la cuchara o tenedor soporta la exposición al exterior con un mantenimiento mínimo si se limpia de manera periódica.

4. Portamacetas colgantes: Las cucharas dobladas pueden funcionar como soportes para pequeñas macetas metálicas o recipientes ligeros. El material ya lo hace resistente a la humedad, pero puedes protegerlo con pintura especial o recubrimiento transparente anticorrosión. Ello también permite personalizar el color de las piezas según el estilo del jardín.