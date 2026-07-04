Los collares artesanales son una de las manualidades más accesibles para quienes desean crear accesorios sin gastar mucho dinero. La mayoría de los diseños requieren materiales económicos como hilo encerado, cordón de algodón, cuentas de madera o piedras sintéticas, por lo que traemos para ti estas 5 opciones que puedes hacer a mano y así armar el conjunto con estas 4 pulseras sin máquina de coser.

Estos collares son ideales para utilizarlos a diario o para regalarlos a las personas más cercanas en caso de que sea una fecha especial. Lo mejor de todo es que con pocas herramientas y algo de práctica es posible elaborar piezas funcionales y personalizadas desde la comodidad de tu casa, donde puedes hacer muñecos de crochet al estilo de la Selección Mexicana para celebrar a México en el Mundial 2026.

Los collares artesanales sin gastar mucho dinero

1. Hilo encerado: Material reconocido por su resistencia y facilidad para realizar nudos decorativos. El diseño se puede elaborar mediante nudos planos o espirales, técnicas utilizadas en macramé que permiten formar un cordón firme sin necesidad de pegamento ni costuras.

5 collares artesanales que puedes hacer a mano sin gastar mucho dinero|IA

2. Con piedra pulida: Este tipo de collar requiere únicamente tijeras, hilo y una aguja para las cuentas cuando las perforaciones son pequeñas. Este tipo de dije aporta visualmente un mayor tamaño del accesorio.

3. Cuentas de madera: Es una opción económica y ligera para elaborar accesorios personalizados. Debido a su superficie, se puede utilizar pintura acrílica, barnices y tintes, lo que permite adaptar cada pieza a distintos estilos.

4. Reutilizables: Esta opción consiste en reutilizar botones, pequeñas piezas de tela o retazos de cuero sintético para fabricar collares originales.

5. Macramé: Estos collares están elaborados mediante nudos repetitivos. Un diseño sencillo puede incorporar un aro metálico, una piedra decorativa o una cuenta central como punto central, sin necesidad de herramientas eléctricas ni maquinaria especializada como lo es la de coser.