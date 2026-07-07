Mhoni Vidente realizó una preocupante predicción sobre un temblor en México: ¿cuándo será el sismo?

Mhoni Vidente ha generado nuevamente preocupación con respecto a una predicción sobre un posible temblor en terreno mexicano. Las alarmas están encendidas luego de la tragedia que sufrió Venezuela.

Las afirmaciones de la astróloga son esotéricas, por lo que no cuentan con respaldo científico. Sin embargo, tenemos que mencionar que Mhoni ha acertado varias de sus predicciones por lo que genera cierto temor.

¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre un temblor en México?

Mhoni Vidente ha planteado que durante las próximas semanas se pueden registrar algunos sismos de consideración en México, sobre todo en zonas de alta actividad sísmica. Así mismo dijo que puede haber un terremoto de gran magnitud en Asia por lo que Japón, Indonesia o Filipinas podrían sufrir un terremoto de entre 8.9 y 9.2 grados, que, de acuerdo con su interpretación, tendría efectos importantes en distintas regiones del planeta.

Esto no es todo ya que la astróloga también manifestó que julio estará marcado por las temperaturas extremas por lo que el norte de México, ciertas regiones de Estados Unidos y parte de Europa tendrán temperaturas superiores a los 50 grados. Ante esto es que se incrementan los riesgos de golpes de calor y problemas de esta índole.

Dada esta situación es que Mhoni Vidente ha recomendado mantenerse atentos, tener en cuenta las precauciones y cuidar la salud. Sin embargo, es importante destacar que los científicos no respaldan estas versiones esotéricas. En México la actividad sísmica es controlada constantemente por los especialistas en el tema que son los autorizados de emitir alertas y reportes.

Los seguidores de Mhoni Vidente se ha mostrado preocupados ante esta situación ya que algunas predicciones se han cumplido. Si bien se pueden tener precauciones con respecto a estas predicciones pues se debe tener en cuenta lo que dicen desde protección civil o monitoreo sísmico.