Los ojos encapotados tienen una característica muy particular: al abrirlos, parte del párpado móvil queda oculto bajo el pliegue. Esto hace que un delineado tradicional desaparezca o se vea irregular. La buena noticia es que, con una técnica adecuada y algunos trucos de maquillaje, es posible crear una mirada mucho más abierta, alargada y luminosa sin necesidad de recurrir a un delineado grueso.

De acuerdo con un artículo de L'Oreal, la clave está en trabajar siempre con el ojo abierto y adaptar el trazo a la forma natural del párpado para conseguir un efecto lifting inmediato.

El delineado "Bat Wing": el secreto para ojos encapotados

La técnica conocida como Bat Wing Liner (ala de murciélago) está diseñada específicamente para este tipo de ojos, ya que evita que el delineador se rompa cuando el párpado se pliega.



Prepara el párpado. Antes de aplicar cualquier producto, utiliza un primer para ojos. Esto ayuda a que el delineador líquido permanezca intacto durante horas y evita que se transfiera al pliegue, algo muy común en los ojos encapotados.

Si no tienes un primer, puedes usar una pequeña cantidad de corrector sellado con polvo translúcido. Dibuja el delineado con el ojo abierto. Uno de los errores más frecuentes es estirar el párpado para delinearlo. Al soltar la piel, el trazo cambia completamente de forma. Lo correcto es mirar al frente con el ojo relajado y marcar el punto donde deseas que termine la colita del delineado. Después une esa marca con la línea superior de las pestañas.

Cómo maquillar ojos encapotados con delineador líquido para agrandar la mirada|Canva Crea el efecto "ala de murciélago". Cuando la línea atraviesa el pliegue, notarás que queda un pequeño espacio vacío. En lugar de intentar corregirlo, rellénalo siguiendo la forma natural del párpado. Al cerrar el ojo parecerá una figura irregular, pero al abrirlo el delineado se verá limpio, continuo y perfectamente definido. Mantén la línea muy fina. En los ojos encapotados, menos es más. Traza una línea extremadamente delgada desde el lagrimal hasta aproximadamente la mitad del ojo. Si el delineado es demasiado grueso, cubrirá el poco espacio visible del párpado móvil y hará que los ojos parezcan más pequeños.

Cómo maquillar ojos encapotados con delineador líquido para agrandar la mirada|Canva Reserva el grosor únicamente para la esquina externa, donde ayudará a levantar visualmente la mirada.

Trucos para conseguir un efecto de ojos más grandes

El delineado es solo una parte del resultado. Estos detalles hacen una gran diferencia para tus ojos encapotados.



Ilumina el lagrimal. Aplica una sombra satinada o un iluminador en el lagrimal para atraer la luz hacia el centro del rostro y aportar frescura inmediata.

Aplica una sombra satinada o un iluminador en el lagrimal para atraer la luz hacia el centro del rostro y aportar frescura inmediata. Usa un lápiz nude en la línea de agua. Sustituye el clásico delineador negro por uno en tono beige o nude dentro de la línea de agua inferior. Este sencillo truco crea la ilusión óptica de un ojo mucho más amplio y descansado.

Cómo maquillar ojos encapotados con delineador líquido para agrandar la mirada|Canva

Sustituye el clásico delineador negro por uno en tono beige o nude dentro de la línea de agua inferior. Este sencillo truco crea la ilusión óptica de un ojo mucho más amplio y descansado. Enchina las pestañas. Riza bien las pestañas antes de aplicar máscara y concentra el producto principalmente en el centro y la parte externa del ojo. Peinarlas hacia arriba y ligeramente hacia afuera potencia el efecto lifting y complementa el delineado.

Riza bien las pestañas antes de aplicar máscara y concentra el producto principalmente en el centro y la parte externa del ojo. Peinarlas hacia arriba y ligeramente hacia afuera potencia el efecto lifting y complementa el delineado. Marca una nueva profundidad. Con una sombra mate uno o dos tonos más oscura que tu piel, crea una transición ligeramente por encima del pliegue natural. Hazlo con el ojo abierto para colocar el color exactamente donde será visible y difumina hacia la sien. Así lograrás un párpado visualmente más elevado.

Errores que debes evitar

Aunque el delineado líquido puede transformar la mirada, algunos pasos producen el efecto contrario.



Delinear completamente la línea inferior con negro, ya que reduce visualmente el tamaño del ojo.

ya que reduce visualmente el tamaño del ojo. Dibujar un delineado grueso desde el lagrimal.

desde el lagrimal. Estirar el párpado mientras aplicas el delineador.

Cómo maquillar ojos encapotados con delineador líquido para agrandar la mirada|Canva

mientras aplicas el delineador. Hacer una colita completamente recta; siempre debe seguir una ligera inclinación hacia arriba para conseguir el efecto lifting.

siempre debe seguir una ligera inclinación hacia arriba para conseguir el efecto lifting. Aplicar demasiada máscara en las pestañas inferiores, porque puede proyectar la mirada hacia abajo.

Con estas técnicas, el delineador líquido deja de ser un desafío para convertirse en uno de los mejores aliados de los ojos encapotados. Adaptar el trazo a la forma natural del párpado permite conseguir una mirada más grande, definida y elegante sin perder naturalidad.