Las ruedas de bicicleta viejas que ya no sirven para la bicicleta todavía pueden tener una segunda vida, ya que la estructura aún conserva una gran resistencia gracias a su aro metálico y a los rayos de acero inoxidable. Es por ello que traemos para ti cómo reutilizarlas como una decoración de pared, pues es un tesoro, como las botellas de vidrio que lucirán muy bien en el jardín.

Este elemento es una buena opción para decorar, ya que no requiere de mayor tratamiento o modificación, pues su estructura lo hace único; solo basta con limpiarla, darle una manita de gato para quitar lo oxidado y agregarle algunos accesorios para transformar una rueda vieja en una pieza decorativa para instalar en el hogar, donde puedes hacer 5 bolsas artesanales de mezclilla sin máquina de coser.

Así puedes convertir las ruedas para decoración de pared

1. Panel con plantas: Una de las especies que no requieren tierra para crecer son las tillandsias. Los radios de la rueda permiten distribuir varias plantas alrededor del aro sin modificar la pieza original. Además de aportar un aspecto natural, este tipo de decoración requiere poco mantenimiento.

Qué hacer con las ruedas de bicicleta viejas, son un tesoro: cómo reutilizarlas como decoración de pared|IA

2. Marco para reloj de pared: Para ello solo necesitarán el aro de la rueda, por lo que debes quitarle los rayos del centro, para instalar el reloj que puedes comprar en cualquier tienda. El diseño puede conservar el aspecto industrial del acero o incorporar pintura mate para adaptarlo a distintos estilos de decoración.

3. Espejo decorativo: Se fija un espejo circular en el centro de la rueda mediante adhesivos especiales para vidrio y metal. El resultado combina un estilo industrial con elementos reciclados, tendencia que persiste en las decoraciones contemporáneas.

4. Atrapasueños: Los rayos sirven como soporte para entrelazar cuerda de algodón, hilo de macramé o listones decorativos. El aro también puede incorporar plumas, cuentas de madera o pequeños adornos que aporten textura.