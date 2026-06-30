Qué hacer con las botellas de detergente, son un tesoro: cómo reutilizarlas para organizar la lavandería
Antes de desechar ese envase vacío, piénsalo dos veces. Con unos cuantos cortes puedes convertirlo en un accesorio práctico que te ayudará a aprovechar mejor el espacio y mantener todo en orden.
Cada vez que se termina una botella de detergente, lo más común es tirarla al contenedor de reciclaje. Sin embargo, estos envases pueden tener una segunda vida mucho más útil dentro de casa. Gracias a que están fabricados con plástico resistente, cuentan con un asa cómoda y, en muchos casos, incluyen un dosificador, son perfectos para reutilizar las botellas y crear organizadores prácticos sin gastar dinero.
Si tu lavandería siempre está llena de pinzas, cepillos, esponjas o productos de limpieza sin un lugar fijo, no necesitas comprar organizadores nuevos. Una simple botella de detergente puede convertirse en una solución práctica y resistente con solo unos minutos de trabajo. Con unos cuantos cortes y un poco de creatividad, puedes convertirlos en accesorios que te ayudarán a mantener el área de lavado mucho más ordenada. Estas son algunas ideas que nunca fallan:
Una por una, las formas de reutilizar botellas de detergente en el área de lavado.
Antes de comenzar, lava muy bien la botella para eliminar cualquier residuo de detergente y retira las etiquetas. Si queda pegamento, puedes quitarlo fácilmente con un poco de alcohol, aceite de cocina o aire caliente de una secadora.
- Cesta organizadora. Corta la botella en diagonal, conservando el asa para usarla como agarradera. Después lija los bordes para que queden suaves. Es perfecta para guardar pinzas para la ropa, esponjas, paños de limpieza o bolsas de basura. Si quieres que luzca más bonita, puedes pintarla o decorarla con cuerda de yute.
- Pala multiusos. La parte inferior del envase puede transformarse en una pala resistente. Solo realiza un corte diagonal dejando el asa como mango. Resulta muy práctica para sacar detergente en polvo, arena para mascotas, tierra para macetas o alimento para animales.
- Organizador de pared. Recorta una abertura amplia en la parte frontal de la botella y realiza dos pequeños orificios en la parte trasera para colgarla.Una vez instalada, puedes utilizarla para guardar atomizadores, cepillos, paños de microfibra o cualquier accesorio que normalmente queda suelto en la lavandería.