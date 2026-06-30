Qué hacer con las botellas de detergente, son un tesoro: cómo reutilizarlas para organizar la lavandería

Cada vez que se termina una botella de detergente, lo más común es tirarla al contenedor de reciclaje. Sin embargo, estos envases pueden tener una segunda vida mucho más útil dentro de casa. Gracias a que están fabricados con plástico resistente, cuentan con un asa cómoda y, en muchos casos, incluyen un dosificador, son perfectos para reutilizar las botellas y crear organizadores prácticos sin gastar dinero.

Si tu lavandería siempre está llena de pinzas, cepillos, esponjas o productos de limpieza sin un lugar fijo, no necesitas comprar organizadores nuevos. Una simple botella de detergente puede convertirse en una solución práctica y resistente con solo unos minutos de trabajo. Con unos cuantos cortes y un poco de creatividad, puedes convertirlos en accesorios que te ayudarán a mantener el área de lavado mucho más ordenada. Estas son algunas ideas que nunca fallan:

Una por una, las formas de reutilizar botellas de detergente en el área de lavado.

Antes de comenzar, lava muy bien la botella para eliminar cualquier residuo de detergente y retira las etiquetas. Si queda pegamento, puedes quitarlo fácilmente con un poco de alcohol, aceite de cocina o aire caliente de una secadora.

