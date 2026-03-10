4 ideas para reciclar botellas de plástico y decorar tu jardín sin gastar dinero
Todas las botellas de PET que tienes acumuladas en el patio no son simple basura, en realidad se pueden reciclar para poner hermosas decoraciones en el jardín.
Gran parte de los desechos domésticos que se generan en el día a día, incluyen botellas de plástico usadas para almacenar productos de todo tipo. Y aunque el primer instinto de muchas personas es simplemente aplastarlas y tirarlas a la basura, en realidad son materiales que sirven muy bien para reciclar y darle vida a novedosos artículos de jardín que se ven increíbles.
¿Cómo decorar el jardín barato? 4 opciones para reciclar botellas que son muy fáciles de hacer
- Macetas colgantes para flores. Una de las formas más populares para reutilizar botellas de plástico, es convirtiéndolas en macetas de efecto flotante, un estilo que luce precioso. Además, es ideal para espacios pequeños, por lo que puede ponerse en un jardín, terraza o hasta en balcones.
Solo hay que lavarlos muy bien y dejar de secar antes de trasplantar las especies elegidas, como los helechos o el pothos de hojas grandes y verdes. Y para que queden bien fijados, se hacen un par de orificios con un lazo resistente (que también puede ser reciclado).
- Bebedero para pájaros con botellas recicladas. Si disfrutas ver cómo los pajaritos de la zona llegan a tu jardín para tomar un descanso o beber de los charcos, puedes hacer un bebedero en el que siempre puedan hidratarse sin ponerse en riesgo. Necesitas una botella de plástico transparente colocada de forma horizontal cerca de los árboles; ya sea colgada o sobre una mesa. Corta el recipiente por la mitad y llena de agua hasta la mitad.
- Decoración para las jardineras. Hay veces en que aún teniendo el pasto bien cuidado y las flores regadas, parece que a los jardines les falta algo. En estos casos vale la pena apostar por hacer decoraciones con material reciclado y así transformar la vista del lugar al instante.
Arma una tira con botellas de segundo uso para poner en la reja unidas por rafia y pintadas de colores, lo que hará que todo se vea mucho más arreglado. Y si tienes mascotas, evitará que quieran escaparse cada que escuchan ruidos y se mantendrán a salvo.
- Mini invernaderos para plantas pequeñas con botellas recicladas. En caso de que quieras empezar a cultivar tus propias plantas, prueba haciendo un invernadero en miniatura usando botes de plástico reciclados. Pon la semilla, riégala y coloca la parte inferior del recipiente como si fuera una especie de techo, lo que según datos de CrowVeg, les dará el calor necesario para crecer hermosas.