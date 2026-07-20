Qué hacer con las jarras de plástico que ya no usas: son un tesoro porque puedes reutilizarlas para decorar la mesa

Acumular utensilios en la cocina es una práctica muy común y a veces, sin que te des cuenta, tus muebles ya están repletos de los mismos trastes sin que los uses. Es el caso de lo que pasa con las jarras de plástico, que aunque parece que solo sirven para servir las bebidas, en realidad puede usarse como una decoración muy llamativa para la sala y son un tipo de manualidades que se pueden hacer sin que tengas que gastar ni un solo peso en el proceso.

Las 3 mejores ideas para reciclar las jarras de plástico que te sobran en la cocina

Florero aesthetic . Si eres amante de las flores y disfrutas que tu casa se inunde con su delicioso aroma, entonces los floreros son indispensables y conviene tener al menos un par que se puedan ir intercambiando. Aquí es donde es ideal aprovechar las jarras de plástico que no usas, pero están en buen estado , porque tienen espacio para el agua y son resistentes. Solo quita las etiquetas y agrega un listón de tu color preferido para que se vea más lindo.

Lámpara LED para el centro de mesa . Las luces cálidas son un acierto rotundo en la decoración de un hogar, ya que hacen que el ambiente se sienta muy acogedor en todo momento. Lo mejor es que no siempre se tiene que invertir mucho dinero en lámparas nuevas, sino que se pueden hacer modelos lindos con materiales reciclados, como los de jarras de plástico que llevan foquitos en su interior y que se ponen en el centro de la mesa para que no se vea tan aburrida.

Cubitera decorativa para reuniones. Para esos días en los que tengas invitados y quieras lucirte como anfitrión, nada mejor que tener las bebidas bien frías y listas para servirse mientras disfrutan de un rato agradable. De modo que una de las opciones para reutilizar jarras de plástico que se ven espectaculares en la mesa, es haciendo una cubitera para poner las botellas en el interior. Dale un toque especial con un listón del color que mejor combine con tu sala.