No tires los portavasos, son un tesoro: cómo reutilizarlos para crear un bonito centro de mesa

Si estás haciendo limpieza a profundidad en tu casa y quieres tirar a la basura todas las cosas que ya no utilizas, piénsalo muy bien. Esto porque existen artículos que se pueden reciclar para crear piezas decorativas que le dan un toque aesthetic a los espacios, como los portavasos, que basta con saber aprovecharlos para que luzcan como centros de mesa que parecen carísimos.

¿Qué materiales se necesitan para diseñar un centro de mesa con portavasos viejos?

Para estas manualidades que ayudan a mejorar el aspecto de tu hogar sin esfuerzo, se necesitan entre seis y ocho portavasos que tengas arrumbados. Silicón caliente, una base de madera pequeña, un florero de vidrio y un listón para los acabados finales.

Los centros de mesa reciclados también se pueden poner en las repisas o muebles|Imagen hecha con IA

Tutorial para un centro de mesa hecho en casa: paso a paso para un adorno especial

Limpia los portavasos . Pasa un paño húmedo por todas las superficies para quitar cualquier residuo de bebidas. Pueden ser circulares o cuadradas, las que tengas sivren perfecto.



. Pasa un paño húmedo por todas las superficies para quitar cualquier residuo de bebidas. Pueden ser circulares o cuadradas, las que tengas sivren perfecto. Lija cada pieza . Dependiendo del estilo que quieras, puedes dejar el diseño intacto o cubrirlo con pintura. En ambos casos tendrás que pasar la lija suavemente para que quede parejo.



. Dependiendo del estilo que quieras, puedes dejar el diseño intacto o cubrirlo con pintura. En ambos casos tendrás que pasar la lija suavemente para que quede parejo. Pega las piezas . Con ayuda del silicón, ve pegando los portavasos sobre la base de madera . También sirven las bases de cartón, solo que serán un poco más delicados al usarse. Según la cantidad de piezas que tengas, serán los pisos que podrás añadir. Fija con el listón de tu color preferido o cuerdas de yute para un acabado rústico.



. Con ayuda del silicón, . También sirven las bases de cartón, solo que serán un poco más delicados al usarse. Según la cantidad de piezas que tengas, serán los pisos que podrás añadir. Fija con el listón de tu color preferido o cuerdas de yute para un acabado rústico. Coloca el florero. En el centro pon un florero de cristal, ya sea que quieras fijarlo con el silicón a los portavasos o dejarlos libre para que puedas quitarlo sin problema.

Los centros de mesa hechos con portavasos le dan personalidad al hogar|Imagen hecha con IA

Y listo, podrás ponerlo en tu lugar preferido. Aunque su nombre indica que este tipo de adornos solo van en las mesas, en realidad puedes usarlo como objeto decorativo en otras áreas de tu casa a las que sientas que les falta estilo. Por ejemplo, las repisas, las esquineras de la cocina o hasta en los muebles que van en el baño, el chiste es que te sientas cómoda con estas manualidades que rescatan artículos viejos para embellecer las habitaciones.

