Qué hacer con los azulejos sueltos, son un tesoro: cómo reutilizarlos para decorar la casa

Si tienes azulejos sueltos que sobraron de una remodelación de piso, no los tires, ya que pueden convertirse en elementos decorativos funcionales para tu hogar. Por eso, te compartimos algunas propuestas que no te costarán mucho tiempo ni dinero y que puedes comenzar a realizar hoy mismo .

5 ideas buenísimas para reutilizar azulejos sueltos

En lugar de guardar los azulejos sueltos en una caja y olvidarlos durante años, el portal Whitile recomienda desempolvarlos, limpiarlos y darles una nueva vida con proyectos creativos y prácticos .

1. Crea portavasos personalizados: Los azulejos pequeños son perfectos para transformarse en portavasos decorativos y resistentes. Solo necesitas colocar protectores de fieltro o corcho en la parte inferior para evitar rayar las superficies. Puedes decorarlos con pintura, vinilos o dejarlos con su diseño original para lograr un estilo más elegante.

2. Diseña una bandeja decorativa: Utiliza varios azulejos para revestir la base de una bandeja de madera y crear una pieza única para tu hogar. El resultado será una bandeja resistente al calor y muy atractiva para servir bebidas, colocar velas o decorar una mesa de centro.

El resultado será una bandeja resistente al calor y muy atractiva para servir bebidas, colocar velas o decorar una mesa de centro. 3. Haz un mosaico para paredes o jardines: Combinar diferentes colores, tamaños y texturas te permitirá crear un mosaico artístico lleno de personalidad. Puedes instalarlo en una pared exterior, alrededor de una maceta o como detalle decorativo en el patio. Además, es una excelente forma de aprovechar piezas que no combinan entre sí.

Convierte tus azulejos sueltos en decorativos para la casa.|(ESPECIAL/Gemini)

4. Decora macetas y jardineras: Los fragmentos de azulejos pueden convertirse en un revestimiento original para macetas y jardineras. Rompe algunas piezas y pégalas sobre macetas de barro o cemento para crear diseños tipo mosaico. Esta técnica aporta color y personalidad a cualquier espacio verde, además de darle una segunda vida a materiales que normalmente terminarían desechados.