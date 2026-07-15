Los expertos de Harvard coinciden: así debes comer las semillas de chía

Las semillas de chía son semillas comestibles, pertenecientes a una planta con flores de la familia de la menta nativa del centro y sur de México olas especies relacionadas. Son ovaladas y grises con manchas blancas y que en el último tiempo se han potenciado su consumo debido a todos los beneficios que tiene para la salud. En este caso, si no sabes cómo incorporarlas a tu alimentación diaria, los expertos en Harvard compartieron cómo debes comer estas semillas de chía, consideradas como un superalimento.

Noticias Hidalgo del 14 de julio 2026

Entre las características que debemos mencionar de las semillas de chía, es que son originarias de nuestro continente y que se ha puesto de moda en el último tiempo con lo que aporta a la salud, y con la particularidad que son muy fáciles de conseguir y que es un alimento ideal para aquellas personas con celiaquía, debido a que están libre de gluten.

Además, eran muy consumidas por los mayas y aztecas, ya que aportan mucha energía.

Beneficios de las semillas de chía

Con respecto a los beneficios que debemos mencionar de las semillas de chía, se destacan que tienen una gran carga de antioxidantes; son una buena idea para tener una fuente de fibra; aportan proteínas favorables para el organismo; poseen un alto contenido de ácidos grasos Omega 3; favorecen a la salud metabólica y tienen nutrientes esenciales; ayudan en la pérdida de peso; mejoran la función digestiva; contribuyen a prevenir enfermedades crónicas.

Para saber cómo incorporar las semillas de chía a la alimentación diaria, la Universidad de Harvard recomendó cómo consumirlas para que tenga sus efectos positivos sobre la salud. Además, estas semillas han sido denominadas como un alimento funcional, ideal para personas que padecen diabetes tipo 2 y baja los triglicéridos, entre otros.

Cómo se pueden comer las semillas de chía

Según el estudio que realizaron expertos de la Universidad de Harvard es que se recomienda consumir entre 10 a 15 gramos de semillas de chía, que equivalen a dos cucharadas y se recomienda hidratarlas en agua o mezclarlas con alimentos como batidos, yogur o leche para que liberen sus propiedades. A su vez, se puede optar por molerlas para mejorar la salud intestinal.