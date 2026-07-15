Cuántas veces a la semana debes lavarte el cabello en verano

El cabello es una de las partes más importantes que tiene una persona, y que debe cuidarse para evitar imperfecciones como el hecho que se vuelva grasoso, el frizz, la aparición de canas; entre otros problemas. Por otro lado, en cada estación requiere un cuidado en particular y una de las mejores maneras de hacerlo es lavándose el cabello, y que llevó a que los peluqueros expertos compartieran cada cuántos días debe lavarse el pelo durante los meses de verano y que te ayudará a mantenerlo sano.

Por más que no creas, el verano puede incidir de manera directa en la salud del cabello; y es que impactará en salud del cabello debido a la acción combinada de radiación ultravioleta, el calor, el cloro de las albercas. Muchos de estos factores provocarán sequedad extrema, oxidación y pérdida de calor, contribuyen al debilitamiento de la fibra capilar, entre otros. Es por eso que, es fundamental un buen cuidado del mismo.

Hay mujeres que tienden a lavarse el cabello todos los días durante el verano, pero los peluqueros suelen desaconsejar los lavados demasiados frecuentes; y esto llevó a que los especialistas compartieran cada cuántos días debe lavarse el cabello en los meses de calor agobiante y durante los períodos de alta temperatura no existe una frecuencia ideal que sirva para todo el mundo. Además, lo más recomendable es adaptar el número de lavados al tipo de cabello.

Cuántos días a la semana hay que lavarse el cabello en el verano

Para saber cuándo es necesario lavar el cabello durante el verano, hay que tener en cuenta tanto el tipo de cabello como la cantidad de sudor acumulado durante los días de calor; y para aquellas mujeres que tienen el cabello fino se suele engrasar más rápidamente, los rizados y ondulados toleran mejor espaciar los lavados. Pero, también el entorno y la actividad física desempeñan un papel clave a la hora de lavarse el pelo.

Consejos para lavar el cabello en verano

Es por este motivo que los especialistas coincidieron en que la única manera de saber si realmente es necesario lavarse el cabello durante el verano, es escuchar al cuero cabelludo en lugar de seguir una frecuencia fija. Además, es clave elegir un champú adaptado a una mayor frecuencia de uso durante los días de calor.