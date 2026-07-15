Mhoni Vidente ACERTÓ de nuevo en el Mundial 2026 y aseguró hace semanas que Francia NO ganaría el torneo, esta sería la Selección campeona:

Durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, Mhoni Vidente ha tenido grandes aciertos, dejando ver que sus predicciones son un tema que no se debe de tomar a la ligera y justamente en estas semifinales la nacida en Cuba tuvo grandes anuncios que poco a poco ha comenzado a dejar verse.

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Antes de que comenzara el torneo de fútbol, Mhoni hizo sus predicciones respecto a este evento y fue muy contundente con su postura respecto al papel que tendría Francia en esta edición y aseguró que no ganarían el Mundial e incluso habló sobre un ritual con el delantero Kylian Mbappé.

¿Qué dijo sobre Francia Mhoni Vidente?

De acuerdo con la reconocida astróloga y tarotista, Francia no sería campeona del mundo y de hecho habló sobre algunas de las Selecciones que tendrían posibilidades de levantar uno de los trofeos más codiciados del deporte.

Además, Mhoni señaló que Mbappé no ganaría nada, debido a que “Mbappé ha sido un personaje que trae mucha brujería. Recordemos que Mbappé viene de una descendencia de personas de África y le hicieron un ritual muy fuerte con sangre de tigre para que él fuera brillante pero lamentablemente no puede ganar nada. No ganó nada en el Real Madrid, no ganó nada en el PSG y no ganó Francia”, descartando desde hace semanas a esta selección.

Para sorpresa de muchos, España venció fácilmente 2-0 al conjunto francés cuando este segundo venía dejando un gran fútbol durante todo el certamen e incluso hay quienes aseguraban que jugarían su tercera final de este torneo seguida.

¿Quién ganará el Mundial 2026 según Mhoni Vidente?

La misma vidente aseguró que Argentina no será campeona de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, descartando el bicampeonato para Lionel Messi, aunque esta predicción ha estado en duda, pues Mhoni apuntaba a que Portugal sería la campeona y esta fue eliminada en 8vos de Final ante España.

Si bien, las visiones de Mhoni no han ido muy lejos de la realidad, ésta afirmó que la Selección campeona será europea y justamente queda España (como finalista) e Inglaterra, la rival de Argentina en la otra semifinal.